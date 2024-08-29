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В Украине снизились цены на пшеницу — сколько стоит зерно в конце августа

29 августа 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 29 августа 2024 года
Сбор урожая пшеницы. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на пшеницу в Украине за последнюю неделю испытали незначительное снижение из-за роста предложения на внутреннем рынке и стабилизации экспорта. Благоприятные условия для урожая и улучшения логистических цепей также способствовали снижению цен на этот стратегический продукт.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 29 августа.

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По состоянию на 29 августа 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 467 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит пшеница в Украине 29 августа 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 29 августа. Фото: tripoli.land

Средние цены на пшеницу в Украине за последнюю неделю начали снижаться. В четверг, 22 августа, тонна пшеницы стоила 7 490 грн, а в пятницу, 23 августа, — 7 529 грн. С субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа, стоимость пшеницы составила 7 519 грн за тонну. Однако во вторник, 27 августа, цены на пшеницу снизились до 7 499 грн за тонну, а в среду, 28 августа, — до 7 467 грн за тонну. Такая стоимость пшеницы зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены в Украине за неделю в августе
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, аграрный сектор Украины понес значительные потери в результате российского вторжения. Среди этих потерь — обстрелы сельскохозяйственных земель, финансовые потери, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и воровство зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и кукурузы.

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