Ціни на зернові в Україні станом на 26 серпня 2024 року

Збір врожаю. Фото: B&A Genetics

В Україні ціни на кукурудзу за останній тиждень суттєво зросли через зміну умов на ринку та обмеження експорту. Високий попит та коливання в постачанні сприяли цьому значному підвищенню цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 26 серпня 2024 року.

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Станом на 26 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 766 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 26 серпня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу за останні дні зросла майже на понад 150 грн за тонну. Так, вівторок, 20 серпня, середня вартість кукурудзи становила 6 606 грн за тонну, а у середу, 21 серпня, — 6 611 грн за тонну. У суботу, 24 серпня, тонна кукурудзи коштувала вже 6 766 грн. Така ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пензин повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині обсяги виробництва впали до 78 мільйонів тонн, оскільки значна частина посівних площ була втрачена на сході України. Для покриття внутрішніх потреб країна потребує від 12 до 15 мільйонів тонн, але майже весь урожай йде на експорт, зокрема 90% транспортується морем.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та соняшнику.