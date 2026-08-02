Виплати власникам житла за розміщення ВПО: що змінилося з серпня

Люди на вулиці, жінка з дівчинкою в квартирі. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні запрацював новий порядок надання компенсації за житлово-комунальні послуги власникам житла, які безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зміни також торкнуться громадян, які не можуть надати потрібні довідки з причини їхнього відновлення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію спільноги ГО "ВПО України" на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Що змінилося

Головна зміна — тимчасова компенсація надаватиметься на три, а не на два місяці. Крім того, після завершення технічного доопрацювання електронних сервісів у кабінеті Пенсійного фонду України (ПФУ) з’явиться більше інформації про призначення компенсації. Користувачі зможуть дізнатися:

кому призначено компенсацію;

кому відмовлено та з яких причин;

як розраховано суму виплати;

які суми були нараховані та фактично виплачені за відповідні періоди.

Що буде з компенсацією за розміщення ВПО

Власникам житла, які безоплатно розміщують ВПО, щомісяця виплачують по 450 гривень за кожного переселенця, який проживає в помешканні.

Компенсацію не призначать, якщо:

власник житла та ВПО — близькі родичі (батьки, подружжя, діти;

переселенець виїжджав з України на понад 30 календарних днів;

ВПО фактично не жив за вказаною адресою понад один місяць;

у заяві зазначено неправдиві або недостовірні відомості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ВПО у Запоріжжі та Харкові можуть реєструватися на виплату нової фінансової допомоги. Проєкт з підтримки реалізують Консорціум TERA за фінансової допомоги Гуманітарного фонду для України (UHF). Відомо, що на грошову підтримку не зможуть розраховувати домогосподарства, які раніше отримували багатоцільову грошову допомогу від інших подібних організацій впродовж останніх пів року.

Читайте також:

Організатори також попереджають про обмежену кількість заявок на реєстрацію. Це означає, що її можуть закрити одразу після досягнення встановленого ліміту.

Як писали Новини.LIVE, держдопомога ВПО надходитиме на окремі рахунки. Йдеться про пенсіонерів-ВПО та осіб з інвалідністю серед переселенців, яким потрібен стаціонарний догляд або підтримане проживання. Гроші від держави нараховуватимуть на рахунки зі спеціальним режимом використання.

Ще Новини.LIVE розповідали, що українці, які переїхали до Чернігова під час війни, можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Реєструватися на виплати можуть лише вразливі категорії ВПО. Розмір допомоги коливається від 10800 до 12300 гривень.