Выплаты владельцам жилья за размещение ВПЛ: что изменилось с августа

Люди на улице, женщина с девочкой в квартире. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине вступил в силу новый порядок выплаты компенсации за жилищно-коммунальные услуги владельцам жилья, которые бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Изменения также коснутся граждан, которые не могут предоставить необходимые справки в связи с их восстановлением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию группы ГО "ВПЛ Украины" на странице в социальной сети Facebook.

Что изменилось

Главное изменение — временная компенсация будет предоставляться на три, а не на два месяца. Кроме того, после завершения технической доработки электронных сервисов в кабинете Пенсионного фонда Украины (ПФУ) появится больше информации о назначении компенсации. Пользователи смогут узнать:

кому назначена компенсация;

кому отказано и по каким причинам;

как рассчитана сумма выплаты;

какие суммы были начислены и фактически выплачены за соответствующие периоды.

Что будет с компенсацией за размещение ВПЛ

Владельцам жилья, которые бесплатно размещают ВПЛ, ежемесячно выплачивают по 450 гривен за каждого переселенца, проживающего в помещении.

Компенсация не назначается, если:

владелец жилья и ВПЛ — близкие родственники (родители, супруги, дети);

переселенец выезжал из Украины на срок более 30 календарных дней;

ВПЛ фактически не проживал по указанному адресу более одного месяца;

в заявлении указаны ложные или недостоверные сведения.

Что еще стоит знать

Напомним, ВПЛ в Запорожье и Харькове могут регистрироваться на получение новой финансовой помощи. Проект по поддержке реализует Консорциум TERA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Известно, что на денежную поддержку не смогут рассчитывать домохозяйства, которые ранее получали многоцелевую денежную помощь от других подобных организаций в течение последних полугода.

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Организаторы также предупреждают об ограниченном количестве заявок на регистрацию. Это означает, что прием заявок может быть прекращен сразу после достижения установленного лимита.

Как писали Новини.LIVE, государственная помощь ВПЛ будет поступать на отдельные счета. Речь идет о пенсионерах-ВПЛ и лицах с инвалидностью среди переселенцев, которым требуется стационарный уход или поддерживаемое проживание. Деньги от государства будут начисляться на счета со специальным режимом использования.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что украинцы, переехавшие в Чернигов во время войны, могут получить денежную помощь от УВКБ ООН. Регистрироваться на выплаты могут только уязвимые категории ВПЛ. Размер помощи колеблется от 10 800 до 12 300 гривен.