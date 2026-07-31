Виплати від УВКБ ООН: пенсіонери та люди з інвалідністю отримають від 10 800 грн

Чоловік та жінка з паперами, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року у низці регіонів громадяни, які були змушені залишити свої оселі під час війни, можуть подати заявки на електронну чергу в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)". Зокрема, такою можливістю можуть скористатися вразливі категорії жителів міста Чернігів.

Про те, як отримати виплати від організації, розповідають Новини.LIVE.

Хто зможе отримати грошову допомогу від УВКБ ООН

Згідно з інформацією організації, жителі Чернігова зможуть оформити грошову допомогу за оновленими критеріями у рамках плану гуманітарних потреб і реагування на 2026 рік.

Відтепер особливу підтримку отримають:

Люди, які за попередні 45 днів евакуювалися у зв'язку із загрозою життю та здоров’ю; Особи, які постраждали від обстрілів та потрапили до списків постраждалих, наданих місцевою владою; Переселенці, які перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні та мають підвищену вразливість; Люди, які повернулися до місць постійного проживання або в Україну після вимушеного виїзду за кордон (не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року тому).

У рамках програми нададуть два види грошової допомоги залежно від обставин: 10 800 та 12 300 грн.

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Передбачені два важливі обмеження:

сукупний дохід не перевищує 8 300 грн на кожного в родині на місяць;

на право на допомогу вливатиме факт близькості до лінії фронту, умови проживання, склад родини, наявність вразливості (пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини).

Як записатися на виплати грошової допомоги

Громадяни, які хочуть записатися на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повинні подати заявки на електронну чергу, заповнивши спеціальну форму.

Проте організатори попереджають, що сам факт заповнення анкети не дорівнює реєстрації. З тими, хто відповідає описаним вище умовам, додатково зв'яжуться телефоном для запрошення. Якщо цього не сталося, то означає, що заявник не відповідає описаним умовам реєстрації.

"Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Чернігів. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — йдеться у повідомленні.

Потрібно мати при собі такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

податковий номер;

довідку ВПО чи інше підтвердження переміщення;

свідоцтво про народження дітей;

банківську карту голови домогосподарства (IBAN).

документи, що підтвердять інвалідність чи опіку.

Також в організації розповіли, що тільки-но наберуть необхідну кількість людей — форму закриють. Після опрацювання нового списку заявників реєстрацію з часом відкриють знову.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку українці можуть отримати гранти міжнародної гуманітарної організації "Mercy Corps". Кошти нададуть мікробізнесу та самозайнятим під час війни в Україні. Програма охопить чотири області й передбачатиме надання грошової допомоги у розмірі до 2 600 доларів.

Також Новини.LIVE писали, хто зможе подати заявку на гранти від Карітас. В одній з областей продовжується реалізація програми з підтримки сільського господарства. У її рамках передбачається надання фінансової допомоги, що сягатиме 37 800 грн. Подавати заявки на гранти запрошують громадян, які перемістилися з небезпечних районів.