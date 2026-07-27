Виплати від UHF: для ВПО доступна грошова підтримка у двох містах України

Жінка за комп'ютером, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року у двох українських містах триває реєстрація на грошову підтримку за проєктом "Негайна багатогалузева пріоритетна допомога територіям, що постраждали від конфлікту" (IMPACT), що фінансується Гуманітарним фондом для України (UHF). Претендувати на виплати можуть громадяни, які вимушено залишили свої домівки через війну.

Про те, де приймають заявки та за яких умов, розповідають Новини.LIVE.

Де і кому доступна грошова підтримка від UHF

Реєстрацією на отримання багатоцільової грошової допомоги у межах проєкту IMPACT за фінпідтримки UHF займається благодійний фонд "Посмішка ЮА" у Запоріжжі та Харкові.

Домогосподарства запрошують подавати заявки за таких умов:

Якщо були примусово евакуйовані/вимушено переміщені за останні 45 днів до Запоріжжя або Харкова; Якщо самостійно евакуювались протягом останніх 45 днів до Запоріжжя чи Харкова через небезпеку, обстріли або за рішеннями про евакуацію; Люди, які протягом останніх 45 днів перемістилися у Запоріжжя або Харків з небезпечних територій та отримали довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Згідно з правилами, відбір здійснюватиметься відповідно до критеріїв проєкту. Зокрема, якщо домогосподарства раніше отримували багатоцільову грошову допомогу від інших подібних організацій протягом останніх пів року, то не зможуть бути включені до відповідної програми.

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Як подати заявку на виплати та інші деталі

Громадяни, які підпадають під умови проєкту, можуть заповнити спеціальну онлайн-форму для попередньої реєстрації.

Водночас організатори зауважують, що кількість заявок на реєстрацію обмежена, а тому форму можуть автоматично закрити відразу після досягнення встановленого ліміту.

"Зверніть увагу! Подання заявки не гарантує отримання грошової допомоги", — йдеться у поясненні.

Деталі щодо умов програми можна дізнатися під час консультації з представниками БФ "Посмішка ЮА":

Гаряча лінія: 050 460 22 40;

Контакти в м. Запоріжжя — 075 392 18 68;

Контакти в м. Харків — 075 320 46 39, 067 650 69 26.

Відповідний проєкт реалізують в межах діяльності Консорціуму TERA за фінансової допомоги Гуманітарного фонду для України (UHF).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в одному з прифронтових міст громадяни можуть подати заявки на допомогу на тверде пічне побутове паливо на новий опалювальний сезон. Програму реалізують за рахунок міжнародних гуманітарних організацій. Виплати нададуть соціально вразливим категоріям громадян.

Також Новини.LIVE писали, у липні представники БФ "Карітас України" приймають заявки на реєстрацію на грошову допомогу. Виплати нададуть населенню, що постраждало через воєнні дії. Програму реалізовують у Запорізькій області. Розмір виплат буде залежати від колькості осіб у родині, зокрема на трьох людей нададуть 32 400 грн.