Персональне фінансування соцпослуг для ВПО: як виплачуватиметься держдопомога

Люди на вулиці, чоловік тримає в руках конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні запрацює новий механізм фінансування соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ідея полягає у тому, що держвиплати надходитимуть на спеціальні рахунки самих отримувачів.

Про це йдеться у постанові Кабміну України "Про реалізацію експериментального проекту з організації надання соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання за принципом "гроші ходять за людиною" особам похилого віку та особам з інвалідністю з числа ВПО", інформує Новини.LIVE.

Хто отримуватиме соцпослуги по-новому

Йдеться про:

осіб похилого віку серед ВПО;

осіб з інвалідністю серед переселенців, яким потрібен стаціонарний догляд або підтримане проживання.

"Отримувачі соціальних послуг, щодо яких до набрання чинності цією постановою прийнято рішення про надання соціальних послуг, можуть отримувати відповідні соціальні послуги без повторного прийняття рішення", — йдеться у тексті постанови.

Як виплачуватить держдопомогу

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю щомісяця перераховуватиме бюджетні кошти на спеціальні рахунки отримувачів соціальних послуг із спеціальним режимом використання.

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Координувати експериментальний проєкт буде Міністерство оціальної політики, сім'ї та єдності, а серед учасників є:

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю;

Національна соціальна сервісна служба ;

банки, серед яких ПриватБанк.

Виплати від держави, за новими правилами, перераховуватиме Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Свої виплати громадяти отримуватимуть щомісяця. Гроші з’являтимуться на спеціальних рахунках (спеціальним режимом використання).

Як повідомляли Новини.LIVE, деяким ВПО доступна грошова допомога у понад 30 000 гривень. За проєктом "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", переселенці можуть отримати гранти, щоб займатися сільським господарством. Програму фінансує уряд США.

Також Новини.LIVE пояснювали, чому ВПО можуть позбавити державних виплат. Це станеться, якщо люди порушать критерії доходу. Допомогу призупинять, якщо не оновлювати інформацію про дохід.