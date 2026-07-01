Виплати на оренду та послуги ЖКГ: як і де ВПО можна оформити компенсії

Жінка та комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року один із найбільших благодійних фондів України "Рокада" оголосив реєстрацію на надання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, йдеться про надання компенсацій на оренду житла в одному з українських регіонів.

Про те, де і хто може оформити виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому доступна програма допомоги на житло

Як зазначають організатори, йдеться програму для внутрішніх переселенців, що охопить Хмельницьку область. Долучитися до неї зможуть громадяни, які нещодавно прибули до цього регіону. У її рамках заявники отримають два види грошових компенсацій:

на оплату за оренду житла;

на житлово-комунальні послуги.

"БО БФ "Рокада" у Хмельницькій області реалізує програму RMI, спрямовану на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Учасники програми можуть отримати допомогу з оплатою оренди житла та комунальних послуг", — йдеться у повідомленні.

Подати заявки для участі у програмі громадяни зможуть у разі дотримання наступних умов:

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Переміщення до Хмельницької області відбулося за останні шість місяців; Якщо після повернення з-за кордону відсутня можливість проживати у власному житлі (розташоване на окупованих територіях, біля лінії бойових дій, пошкоджене/зруйноване); У разі проживання у місцях тимчасового розміщення.

Контакти щодо умов участі у програмі та інші нюанси

Згідно з правилами програми, учасники зможуть отримати допомогу з оплатою оренди житла та комунальних послуг терміном на шість місяців.

Для отримання компенсії необхідно буде мати укладений договір оренди, а також підтвердити працездатність та готовність працевлаштуватися під час участі в програмі для підвищення економічної стійкості родини.

Надана допомога є цільовою, а тому її можна буде використовувати тільки для оплати оренди житла чи комуналки.

Уточнити всі деталі щодо дії відповідної програми та отримати консультацію можна у будні з 09:00–18:00 за номерами телефонів:

067 323 74 554;

067 447 08 13.

Ще Новини.LIVE розповідали, що до 29 липня мешканці однієї з областей можуть зареєструватися у грантовій програмі, у рамках якої нададуть фіндопомогу до 1 450 доларів. Виплати будуть доступні самозайнятим та представникам мікропідприємнитцва. Кошти, зокрема, отримають ті, хто займається бджільництвом, вирощує овочі та фруктів, займається виробництвом м’яса та молока, птиці, яєць під час війни.

Також Новини.LIVE писали, що влітку в одному з міст громадяни можуть подати заявки для реєстрації у програмі допомоги для підготовки до майбутньої зими. Участь у програмі доступна тільки вразливим групам громадян. Передбачається надання виплат на купівлю твердого палива у розмірі 19 000 грн.