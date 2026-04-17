Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Україні змінилися ціни на базовий овоч: нова вартість за кілограм

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 16:33
Ціни на огірки в Україні впали до 145 грн за кілограм: що стало причиною
Огірки, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

В Україні огірки з тепличних комбінатів подешевшали для покупців у середньому на 21%. Зараз ціни на огірки коливаються від 90 до 145 гривень за кілограм. Та навіть попри суттєве здешевшання, вартість овоча у 2026 році є все одно вищою, ніж торік. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на EastFruit

Яка ситуація з продажами огірків

Попит на огірки залишається стримано стабільним. Тож коли тепличні комбінати почали виробляти більше продукції — на ринку з’явився надлишок огірків, через що ціни почали падати. До того ж на українському ринку вже є огірки з Польщі. Постачальники сформували запаси імпортного овоча, а тепер змушені розпродавати товар за цінами по 70 гривень за кілограм.

"Попри стрімке здешевшання овочу, ціни на тепличні огірки в Україні в середньому на 15% вищі за аналогічний період торік", — йдеться у повідомленні. 

Ціни на огірки в супермаркетах

Покупцям у квітні пропонуються різні сорти цього овоча, як свідчать дані на порталі Мінфін. Наприклад, огірки гладкі коштують у середньому 167 гривень за кілограм. У торгових мережах ціни на овоч є такими:

Читайте також:
  • в Auchan — 166 гривень за кг;.
  • Metro — 155 гривень за кг;
  • Megamarket — 180 гривень за кг.

Найдорожчими зараз є огірки "Естафета":

  • у Megamarket ціна за кілограм становить 283 гривні за кг;
  • у Metro — 249 гривень за кг. 

Натомість середня ціна на огірки колючі становить 165,50 гривень за кілограм. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, собівартість виробництва споживчих товарів зросла з 15% у 2025 році до 20% у 2026. Тепер українським підприємствам треба більше грошей, щоб профінансувати виробництво, реалізацію та перевезення товарів. Усі ці аспекти вони враховують в поточні ціни.

Як писали Новини.LIVE, продукти в Україні залишатимуться дорогими не тільки через складну економічіну ситуацію в країні. Так, на ціни впливатимуть бойові США та Ізраїлю проти Ірану. Для українців, як очікується, відчутно подорожчають імпортні та тепличні овочі з фруктами. 

Також Новини.LIVE розповідали, як для українців раптово подорожчала гречка. Так, якщо у січні кілограм крупи можна було купити за середньою ціною у 33,02 гривень, то вже у другій половині березня ціна була на рівні у 52,46 гривень за кілограм. 

ціни в Україні огірки ціни на продукти
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації