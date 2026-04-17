Ціни на огірки в Україні впали до 145 грн за кілограм: що стало причиною

Огірки, гроші в гаманці.

В Україні огірки з тепличних комбінатів подешевшали для покупців у середньому на 21%. Зараз ціни на огірки коливаються від 90 до 145 гривень за кілограм. Та навіть попри суттєве здешевшання, вартість овоча у 2026 році є все одно вищою, ніж торік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на EastFruit.

Яка ситуація з продажами огірків

Попит на огірки залишається стримано стабільним. Тож коли тепличні комбінати почали виробляти більше продукції — на ринку з’явився надлишок огірків, через що ціни почали падати. До того ж на українському ринку вже є огірки з Польщі. Постачальники сформували запаси імпортного овоча, а тепер змушені розпродавати товар за цінами по 70 гривень за кілограм.

"Попри стрімке здешевшання овочу, ціни на тепличні огірки в Україні в середньому на 15% вищі за аналогічний період торік", — йдеться у повідомленні.

Ціни на огірки в супермаркетах

Покупцям у квітні пропонуються різні сорти цього овоча, як свідчать дані на порталі Мінфін. Наприклад, огірки гладкі коштують у середньому 167 гривень за кілограм. У торгових мережах ціни на овоч є такими:

в Auchan — 166 гривень за кг;.

Metro — 155 гривень за кг;

Megamarket — 180 гривень за кг.

Найдорожчими зараз є огірки "Естафета":

у Megamarket ціна за кілограм становить 283 гривні за кг;

у Metro — 249 гривень за кг.

Натомість середня ціна на огірки колючі становить 165,50 гривень за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, собівартість виробництва споживчих товарів зросла з 15% у 2025 році до 20% у 2026. Тепер українським підприємствам треба більше грошей, щоб профінансувати виробництво, реалізацію та перевезення товарів. Усі ці аспекти вони враховують в поточні ціни.

Як писали Новини.LIVE, продукти в Україні залишатимуться дорогими не тільки через складну економічіну ситуацію в країні. Так, на ціни впливатимуть бойові США та Ізраїлю проти Ірану. Для українців, як очікується, відчутно подорожчають імпортні та тепличні овочі з фруктами.

Також Новини.LIVE розповідали, як для українців раптово подорожчала гречка. Так, якщо у січні кілограм крупи можна було купити за середньою ціною у 33,02 гривень, то вже у другій половині березня ціна була на рівні у 52,46 гривень за кілограм.