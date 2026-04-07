Огірки не для всіх: що відбувається з цінами на овочі в супермаркетах

Ціни кусаються: скільки коштують огірки у супермаркетах
Огірки залишаються одним із найпопулярніших овочів серед українців. Однак їхня ціна в супермаркетах та на ринках не перестає дивувати покупців. У деяких магазинах вартість цього продукту може серйозно вдарити по гаманцю.
Новини.LIVE дослідили, скільки коштують огірки в торговельних мережах Києва.
Де найнижчі ціни на огірки
Найвигідніша пропозиція у вівторок, 7 квітня, в супермаркетах мережі "Сільпо". Там можна купити огірки українські по 159 грн/кг. Водночас огірки сорту "Екстра" коштують набагато дорожче — 230,50 грн/кг.
Трохи дорожчі огірки в Auchan, як свідчать дані сервісу доставки продуктів zakaz.ua. В цих магазинах за гладкі сорти треба віддати від 159,80 грн/кг, за короткоплідні — від 239,90 грн/кг.
В решті торговельних мереж Києва ціни на огірки такі:
METRO:
- огірок гладкий — від 165,36 грн/кг;
- огірок "Естафета" — 248,56 грн/кг.
АТБ:
- огірок (Україна) — 169,89 грн/кг;
- огірок (Туреччина) — 175,89 грн/кг.
КОСМОС:
- огірок гладкий — 199,90 грн;
- огірок "Україна" — 259,90 грн;
- огірок колючий — 279,90 грн.
ЕКО Маркет:
- огірок гладкий — 199,00 грн;
- огірок колючий — від 249,00 грн.
МегаМаркет:
- огірок гладкий — від 202,50 грн/кг;
- огірок колючий — 252,00 грн/кг;
- огірок "Естафета" — 322,50 грн/кг.
ULTRAMARKET:
- огірок гладкий — від 202,50 грн/кг;
- огірок колючий — 252,00 грн/кг;
- огірок "Естафета" — 322,50 грн/кг.
NOVUS:
- огірок тепличний — 249,00 грн/кг;
- огірок "Естафета" — 249,00 грн/кг.
Найдорожчі огірки в мережі гастромаркетів WINETIME, де гладкі сорти коштують 300,00 грн/кг, колючі — від 330,00 грн/кг.
Що буде з цінами на продукти в Україні надалі
Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" розповів, що ціни в Україні можуть сягнути критичних меж, якщо триватиме американсько-іранська війна.
За такого сценарію вартість багатьох товарів здатна різко зрости: зокрема, літр бензину теоретично може подорожчати до 100 гривень, а кілограм гречки — до такої ж позначки. Водночас у разі швидкого припинення бойових дій масштабного цінового стрибка, найімовірніше, вдасться уникнути.
Експерт звернув увагу, що український аграрний сектор уже переживає складний період. За його словами, торік обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні скоротилися приблизно на 6%.
"Це продовжується через те, що портова логістика частково заблокована і частково втрачає свої традиційні ринки збуту", — сказав він.
Фахівець також підкреслив, що нинішня ситуація в аграрній галузі залишається доволі напруженою. Під час посівної кампанії аграрії вже стикаються зі зростанням вартості пального, яке є одним із ключових ресурсів для проведення польових робіт. Окрім цього, на ринку очікується ще одна хвиля подорожчання — цього разу мова йде про добрива.
За словами аналітика, подібні процеси мають логічний ланцюг: коли дорожчають енергоносії, це майже завжди тягне за собою підвищення вартості продуктів харчування.
