Гречаний ажіотаж: у Києві масово скуповують крупи через зростання цін

Полиці супермаркетів в Києві.

У Києві подекуди спостерігається ажіотаж навколо базових продуктів — гречки та рису. На тлі стрімкого зростання цін на продукти мешканці столиці масово скуповують дешевші залишки круп. У результаті полиці швидко порожніють, а попит продовжує зростати.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Які крупи розкуповують

В окремих супермаркетах більше не знайти гречки в ціновому сегменті 56,99–59,99 грн за кілограм — дешевші варіанти повністю зникли з полиць. За останні місяці ця крупа помітно подорожчала. В березні середня ціна становить близько 54,07 грн/кг, тоді як в січні вона була на рівні 47,87 грн/кг.

Реклама

Аналогічна ситуація спостерігається і з рисом: крупу за ціною 59,99 грн/кг покупці також швидко розкупили. Вартість рису останнім часом теж демонструє стійке зростання.