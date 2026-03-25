Дешевих продуктів вже не буде: експерт про ціни для українців

Дешевих продуктів вже не буде: експерт про ціни для українців

Дата публікації: 25 березня 2026 21:00
Дешевих продуктів вже не буде: експерт про ціни для українців
Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

Для українців вже не подешевшають продукти першої необхідності. Вони зібрані ще торік, тож витрати на складування, зберігання й логістику — зросли. Наразі в Україні відбувається сезонний ріст цін.

Про це повідомив в етері Новини.LIVE віцепрезидент Торгово-промислової палати Ростислав Коробка.

Чому продукти продовжать дорожчати

За його словами, на здорожчання продуктів впливає багато факторів, у тому числі інфляційні процеси простих людей, у яких свій стабільний споживчий кошик — борщовий набір. 

"Але є й спекулятивні фактори, коли продавці тримали, а зараз віддають на ринок за вищими цінами. І вони знають, що продукти дорожчатимуть й надалі", — розповів Коробка.

Він додав, що на оновлення цін в мережах і на ринку продуктів впливає також комплекс факторів — подорожчання енергоносіїв на світових ринках.

Як повідомляли журналісти Новини.LIVE, у березні найвідчутніше подорожчання торкнулося гречки. Так, у січні 2026 року споживачі купували крупу за середньою ціною у 33,02 грн/кг, а вже в другій половині березня вона коштує 52,46 грн/кг. 

Платять більше українці й за яблука. Якщо ще на початку року в супермаркетах їх продавали по 31,46 грн/кг в середньому, то зараз — по 45,78 грн/кг. Додали у ціні за останні 3 місяці й помідори. Овочі подорожчали зі 123,91 грн/кг до 167,42 грн/кг.

Як писали Новини.LIVE, додатковий тиск на ціни на продукти в України чинить війна на Близькому Сході. Так, через бойові дії порушилася безпека морських потавок. Відповідно, це вплинуло й на ціни. Також журналісти Новини.LIVE дізналися, що морква подешевшала на 60% за рік, з лютого 2025. Так, рік тому кілограм коштував 36 гривень, а наприкінці цієї зими — 14,92 гривень. 

Часті питання

Чому в Україні дорожчають продукти?

На подорожчання продуктів в Україні впливають одразу кілька факторів. Серед них: перебої зі світлом, зростання витрат на логістику й підвищення вартості пального. Також існують сезонні чинники, наприклад — зменшення запасів овочів.

Яка інфляція в Україні у 2026 році?

Інфляція в Україні у 2026 році сповільнюється, хоча залишається під тиском через наслідки руйнувань в енергетиці та безпекові ризики. За прогнозом Національного банку України (НБУ), споживча інфляція має знизитися до 7,5-7,6%. Економіка України поступово відновлюється навіть в умовах війни. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
