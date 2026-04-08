Ціни на продукти повзуть угору: українцям пояснили, як довго це триватиме

З наближенням Великодніх свят для українців традиційно дорожчають продукти харчування. Найбільш помітно зростають ціни на базові товари, які громадяни купують для святкового столу. При цьому продукти дорожчають не лише для українців — ціни оновлюються по всьому світу.

Про це сказав в етері програми Ранок.LIVE виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Зараз погодні умови не сприяють тому, щоб вирощувати овочі на відкритому грунті. Тож, як зазначив Пендзин, огірки та помідори тримають в парниках, але для цього потрібні дороге освітлення та тепло. Усе це вкладається у собівартість продукції. При цьому нині овочева група дешевша, ніж була рік тому.

"Так, ціни ростуть, але я б не сказав, шо усе на стільки катастрофічно. Ну і треба розуміти, що ріст цін з нового року зумовлений тим, що ми доїдаємо врожай 2025 року", — сказав він.

Чому ціни ростуть і чи можна це змінити

Щодо стабілізації цін для населення, то у сегменті енергоносіїв, де діє державне регулювання — ціни більш-менш стабільні. Натомість інша ситуація складається для непобутових споживачів.

Читайте також:

"Усе це однозначно "лягає" в собівартість продукції. Тобто, якщо ціни ростуть, для цього є причини", — зауважив Олег Пендзин.

Він підкреслив, що дуже серйозним стримуючим фактором для зростання цін є доходи населення. Так, люди не хочуть платити більше за деякі товари, тому виробники шукають можливості для зменшення власної собівартості, щоб люди таки купляли.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що собівартість виробництва споживчих товарів у 2026 році зросла від 15 до 20%, якщо порівнювати із 2025 роком. Паралельно з цим, як розповідав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, українські підприємства витрачають гроші на виробництво, реалізацію і перевезення. Усі ці аспекти вони враховують в поточні ціни.

"З наближенням великодніх свят, які в цьому сезоні прийдуть раніше, ми будемо, на жаль, бачити ще стрибок цін через великий попит на продукцію", — пояснив Марченко.

Меншими будуть ціни на ранні овочі, які вирощувалися на відкритому грунті, оскільки пропозиція поступово зростатиме.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні очікується поява системи фудбенкінгу. Це ініціатива, за якою малозабезпечені люди отримують нерозпродані продукти. Йдеться про придатну для споживання їжу, за яку не треба буде платити. Ще Новини.LIVE розповідали, як змінилися ціни на продукти для великоднього кошика. Найбільше подорожчання торкнулося м'ясних та ковбасних вироби. Зросла також вартість сиру та основного атрибута Великодня — яєць.