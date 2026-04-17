Цены на огурцы в Украине упали до 145 грн за килограмм: что стало причиной

В Украине огурцы из тепличных комбинатов подешевели для покупателей в среднем на 21%. Сейчас цены на огурцы колеблются от 90 до 145 гривен за килограмм. Но даже несмотря на существенное подешевление, стоимость овоща в 2026 году все равно выше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

Какова ситуация с продажами огурцов

Спрос на огурцы остается сдержанно стабильным. Поэтому когда тепличные комбинаты начали производить больше продукции — на рынке появился избыток огурцов, из-за чего цены начали падать. К тому же на украинском рынке уже есть огурцы из Польши. Поставщики сформировали запасы импортного овоща, а теперь вынуждены распродавать товар по ценам по 70 гривен за килограмм.

"Несмотря на стремительное удешевление овоща, цены на тепличные огурцы в Украине в среднем на 15% выше аналогичного периода прошлого года", — сказано в сообщении.

Цены на огурцы в супермаркетах

Покупателям в апреле предлагаются разные сорта этого овоща, как свидетельствуют данные на портале Минфин. Например, огурцы гладкие стоят в среднем 167 гривен за килограмм. В торговых сетях цены на овощ такие:

Читайте также:

в Auchan — 166 гривен за кг;.

Metro — 155 гривен за кг;

Megamarket — 180 гривен за кг.

Самыми дорогими сейчас являются огурцы "Эстафета":

в Megamarket цена за килограмм составляет 283 гривны за кг;

в Metro — 249 гривен за кг.

А средняя цена на огурцы колючие составляет 165,5 гривен за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, себестоимость производства потребительских товаров выросла с 15% в 2025 году до 20% в 2026. Теперь украинским предприятиям надо больше денег, чтобы профинансировать производство, реализацию и перевозку товаров. Все эти аспекты они учитывают в текущие цены.

Как писали Новини.LIVE, продукты в Украине будут оставаться дорогими не только из-за сложной экономической ситуации в стране. Так, на цены будут влиять боевые действия США и Израиля против Ирана. Для украинцев, как ожидается, ощутимо подорожают импортные и тепличные овощи с фруктами.

Также Новини.LIVE рассказывали, как для украинцев внезапно подорожала гречка. Так, если в январе килограмм крупы можно было купить по средней цене в 33,02 гривен, то уже во второй половине марта цена была на уровне в 52,46 гривен за килограмм.