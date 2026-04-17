Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине изменились цены на базовый овощ: новая стоимость за килограмм

В Украине изменились цены на базовый овощ: новая стоимость за килограмм

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 16:33
Цены на огурцы в Украине упали до 145 грн за килограмм: что стало причиной
Огурцы, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В Украине огурцы из тепличных комбинатов подешевели для покупателей в среднем на 21%. Сейчас цены на огурцы колеблются от 90 до 145 гривен за килограмм. Но даже несмотря на существенное подешевление, стоимость овоща в 2026 году все равно выше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

Какова ситуация с продажами огурцов

Спрос на огурцы остается сдержанно стабильным. Поэтому когда тепличные комбинаты начали производить больше продукции — на рынке появился избыток огурцов, из-за чего цены начали падать. К тому же на украинском рынке уже есть огурцы из Польши. Поставщики сформировали запасы импортного овоща, а теперь вынуждены распродавать товар по ценам по 70 гривен за килограмм.

"Несмотря на стремительное удешевление овоща, цены на тепличные огурцы в Украине в среднем на 15% выше аналогичного периода прошлого года", — сказано в сообщении.

Цены на огурцы в супермаркетах

Покупателям в апреле предлагаются разные сорта этого овоща, как свидетельствуют данные на портале Минфин. Например, огурцы гладкие стоят в среднем 167 гривен за килограмм. В торговых сетях цены на овощ такие:

Читайте также:
  • в Auchan — 166 гривен за кг;.
  • Metro — 155 гривен за кг;
  • Megamarket — 180 гривен за кг.

Самыми дорогими сейчас являются огурцы "Эстафета":

  • в Megamarket цена за килограмм составляет 283 гривны за кг;
  • в Metro — 249 гривен за кг.

А средняя цена на огурцы колючие составляет 165,5 гривен за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, себестоимость производства потребительских товаров выросла с 15% в 2025 году до 20% в 2026. Теперь украинским предприятиям надо больше денег, чтобы профинансировать производство, реализацию и перевозку товаров. Все эти аспекты они учитывают в текущие цены.

Как писали Новини.LIVE, продукты в Украине будут оставаться дорогими не только из-за сложной экономической ситуации в стране. Так, на цены будут влиять боевые действия США и Израиля против Ирана. Для украинцев, как ожидается, ощутимо подорожают импортные и тепличные овощи с фруктами.

Также Новини.LIVE рассказывали, как для украинцев внезапно подорожала гречка. Так, если в январе килограмм крупы можно было купить по средней цене в 33,02 гривен, то уже во второй половине марта цена была на уровне в 52,46 гривен за килограмм.

цены в Украине огурцы цены на продукты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации