Головна Фінанси Війна на Близькому Сході може посилити попит на українську агропродукцію

Війна на Близькому Сході може посилити попит на українську агропродукцію

Дата публікації: 15 березня 2026 12:44
Війна на Близькому Сході може посилити попит на українську агропродукцію
Чоловік готує зерно до транспортування. Фото: УНІАН

Близький Схід залишається для України стратегічно важливим напрямком для експорту агропродукції. Попит на зернові та олійні культури, зважаючи на війну з Іраном, зростатиме. Причина — країни в регіоні намагатимуться забезпечити свою продовольчу безпеку.

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

Яка агропродукція постачається на Близький Схід

За його словами, найбільші ключові культури, які реалізовують українські аграрії  — це:

Він зауважує, що попит на цю продукцію зростатиме впродовж 2026 року.

"Це такі стратегічні напрямки, за якими фактично спеціалузуються країни, щоб забезпечети свою продовольчу безпеку. Тому оцінка того, що попит на це зростатиме — залишається досить серйозний", — зазначив Марчук. 

Чому витрати аграріїв в Україні зростуть через війну на Близькому Сході 

Через бойові дії в Ірані, як зауважував Денис Марчук, провокує подорожчання мінеральних добрив на світових біржах. Через це в Україні у 2026 році кампанія по мінеральним добривам буде на 20-25% дорожчою, ніж торік. 

"Тобто, собівартість зростає і ціна на сировину має бути більшою. Але Україна не диктує у світі ціну, тож те, що сформовано на міжнародних біржах — це видаватиме ситуацію по всьому світу. Тому зараз важко спрогнозувати, як розвиватиметься ситуація", — підкреслив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

До того ж товаровиробники втратять частину свого економічного потенціалу, оскільки їхні фінансові витрати будуть більшими. 

Раніше повідомлялося, як зміняться ціни на хліб на фоні різкого подорожчання пального в Україні та зростання витрат на борошно. Одним із ключових елементів, який впливають на вартість хліба, залишається енергетика. Також ми писали, що яйця в Україні можуть не подешевшати після Великодня. Ціни перебуватимуть під впливом дорогої логістики та подорожчання собівартості виробництва. 

експорт зерна Близький Схід
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
