Ціни на золото в Україні станом на 25 липня 2024 року

Золоті зливки. Фото: Reuters

Ціни на золото в Україні за останній тиждень суттєво знизились після тривалого зростання. Основною причиною цього стало зниження глобального попиту та стабілізація валютних курсів, що зменшило тиск на золоті резерви.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні наприкінці липня.

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Цікаві факти про золото

Золото — це не просто коштовний метал, а унікальний елемент з дивовижними властивостями. Воно є єдиним металом, що природно зустрічається в рідкому стані при нормальних умовах температури і тиску. Ця властивість робить золото незамінним для високотехнологічних застосувань, таких як електроніка, де його висока проводимість та корозійна стійкість є важливими. Крім того, золото не іржавіє і не піддається окисленню, що пояснює його вічний блиск.

Протягом тисячоліть золото символізує багатство та владу. Стародавні єгиптяни вважали золото священним металом і використовували його в ритуалах та для виготовлення прикрас. Аналогічно, інки вважали золото "потом сонця" і використовували його в своїх ритуалах. Цікаво, що в космосі золото утворюється внаслідок зіткнень нейтронних зірок, що робить його одним з небагатьох елементів, які постійно виникають у Всесвіті.

Де найдорожче приймають золото

В Україні ціни на золото можуть варіюватися залежно від ринку і регіону. Найдорожчі пропозиції зазвичай можна знайти у великих містах, таких як Київ та Львів, де зосереджені основні ювелірні магазини та фінансові інститути. У столиці, зокрема, існує великий попит на золото як інвестиційний актив, що призводить до високих цін у спеціалізованих обмінниках та ювелірних салонах.

Також варто відзначити, що ціни на золото в Україні можуть бути вищими в регіонах, де ринок менш конкурентний або де є обмежений доступ до міжнародних торгових платформ. В таких місцях ціни можуть бути вищими через вищі витрати на доставку та обробку. Загалом, в Україні ціни на золото коливаються, але великі міста пропонують кращі умови для продажу і купівлі завдяки більшій кількості торгових точок і вищій конкуренції.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 159,37 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 149,89 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 127,78 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 041,55 грн/грам.

375 проба: 1 172,92 грн/грам.

500 проба: 1 563,89 грн/грам.

583 проба: 1 823,50 грн/грам.

585 проба: 1 829,75 грн/грам.

750 проба: 2 345,84 грн/грам.

900 проба: 2 815,00 грн/грам.

916 проба: 2 865,05 грн/грам.

958 проба: 2 996,41 грн/грам.

999 проба: 3 124,65 грн/грам.

999,9 проба: 3 127,47 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 045 грн/грам.

375 проба: 1 260 грн/грам.

500 проба: 1 685 грн/грам.

583 проба: 1 820 грн/грам.

585 проба: 1 930 грн/грам.

750 проба: 2 460 грн/грам.

900 проба: 2 820 грн/грам.

916 проба: 3 000 грн/грам.

958 проба: 3 170 грн/грам.

999 проба: 3 265 грн/грам.

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