Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 21 липня 2024 року

Робітник в одному з цехів Запорізького заводу феросплавів. Фото: УНІАН

Ціни на чорний метал в Україні продовжують зростати, що призводить до підвищення вартості брухту. Головними чинниками цього зростання є збільшений попит на металопродукцію та зростання витрат на виробництво.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у липні.

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Здавати брухт чорного металу найкраще до спеціалізованих приймальних пунктів, де часто пропонують найвищі ціни на ринку. Такі пункти зазвичай оснащені сучасними ваговими та сортувальними системами, що дозволяє точно визначити вартість вашого брухту. Багато з цих пунктів також пропонують послуги з транспортування, що є зручним для тих, хто здає великі обсяги металу.

Інший вигідний варіант — це здавання брухту безпосередньо на металургійні заводи. Такі підприємства часто пропонують кращі ціни, оскільки їм потрібна якісна сировина для виробництва. Металургійні заводи зазвичай мають власні пункти приймання та перероблення, що забезпечує швидкість і зручність процесу. Крім того, деякі заводи можуть укладати довгострокові угоди з постачальниками, що забезпечує стабільний дохід від здавання брухту.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, перспективи відновлення української металургійної індустрії можна буде обговорювати лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він підкреслив, що наразі Україна вже змушена імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на чормет в Україні у липні

Середні ціни за областями України 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 6 грн до 8,5 грн;

Вінницька область — від 5,5 грн до 7 грн;

Дніпропетровська область — від 6,5 грн до 8 грн;

Житомирська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Закарпатська область — від 5 грн до 7 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 7,5 грн;

Івано-Франківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Одеська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Сумська область — від 4,5 до 6,5 грн;

Тернопільська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Харківська область — від 5 грн до 7,5 грн;

Хмельницька область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область — від 5 грн до 7,5 грн;

Чернігівська область — від 4,5 грн до 6,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на мідь, латунь та алюміній.