Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 24 червня 2024 року

Відливання металу. Фото: flextrades.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Прагнення людей до використання металів почалося ще в давнину. Одним із перших виявлених ними металів була мідь. У ті часи люди не усвідомлювали всього потенціалу міді, поки випадково не почали змішувати її з іншими металами. Латунь, що є сплавом міді та цинку, —це цінний матеріал, придатний для переробки та повторного використання. Здача латуні до пунктів приймання металобрухту може стати додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у липні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь дуже пластична, її можна формувати у форми та видавлювати, не втрачаючи міцності. Вона пластичніша, ніж бронза або цинк. Також цей метал має низький коефіцієнт тертя, є гарним провідником тепла та має низьку температуру плавлення. Латунь відмінно протистоїть корозії, у тому числі сильно їдкій солоній воді.

Стародавні римляни використовували латунь в основному в посуді, обладунках, ювелірних виробах, а також брошках або застібках. Виробництво латуні скоротилося після відходу Риму з Північної Європи, але відновилося під час Каролінгів. Більш податлива, ніж бронза, латунь використовувалася для виготовлення тазиків, ламп, чаш, глечиків і безлічі інших предметів домашнього побуту.

З 13 по 17 століття у Європі монументальні латунні вироби використовувалися для увічнення пам'яті померлих. Гравійовані латунні пластини із зображенням померлого встановлювалися на поверхню гробниці та часто прикрашалися написами, геральдичними знаками та іншими малюнками, що відповідали життю людини.

У 16 столітті, до того, як срібло з Нового Світу заполонило Європу, латунні тази та пластини набули величезної популярності як декоративні експонати для будинків буржуазії. Такі вироби кувалися та покривалися складними візерунками. Коли срібло і золото Америки витіснили латунь як декоративний метал, вона знайшла інше застосування. Вона використовується у виробництві утилітарних побутових виробів, люстр, свічників, сонячних годинників і годинників.

Латунь — один із найуніверсальніших матеріалів у світі, що використовується у багатьох сферах: від музичних інструментів до дверних ручок. Якщо ви хочете переробити латунь, це може стати чудовим способом скоротити відходи та допомогти навколишньому середовищу. Існує кілька різних способів переробки латуні, наприклад, пожертвування старих інструментів чи металобрухту підприємствам чи організаціям, які їх збирають. Крім того, ви можете знайти точки прийому у вашому місті, які збирають брухт для належної утилізації.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив відновлення української металургійної індустрії стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він зазначив, що зараз Україна вже змушена імпортувати певні види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на латунь в Україні у липні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 130 до 175 грн;

Вінницька область — від 175 до 180 грн;

Волинська область — від 150 до 165 грн;

Дніпропетровська область — від 155 до 165 грн;

Житомирська область — від 110 до 150 грн;

Закарпатська область — від 160 до 170 грн;

Запорізька область — від 130 до 155 грн;

Івано-Франківська область — від 120 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 110 до 135 грн;

Львівська область — від 120 до 145 грн;

Миколаївська область — від 130 до 160 грн;

Одеська область — від 155 до 170 грн;

Полтавська область — від 150 до 165 грн;

Рівненська область — від 150 до 165 грн;

Сумська область — від 150 до 165 грн;

Тернопільська область — від 150 до 165 грн;

Харківська область — від 180 до 190 грн;

Хмельницька область — від 150 до 160 грн;

Черкаська область — від 165 до 180 грн;

Чернівецька область — від 150 до 165 грн;

Чернігівська область — від 170 до 180 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та чормет.