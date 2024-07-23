Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 23 липня 2024 року

Відливання металу. Фото: foundryrecruitment.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній оточує нас усюди. Ми зустрічаємо його у банках для напоїв, формах для пирогів, фользі, упаковці та багатьох інших речах. Мало хто замислюється над тим, що цей метал — це практично ідеальний матеріал для переробки, який можна переробляти нескінченно. Перероблений алюміній зберігає ті ж властивості, що й первинний, і може використовуватись для створення нових промислових виробів без втрати якості. Крім того, здавання цього металу на переробку може приносити непоганий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 23 липня.

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Цікаві факти про алюміній

У 1800-х років алюміній вважався дорогоцінним металом. Наполеон III, перший президент Французької Республіки, використовував алюмінієві тарілки та столові прилади лише для найпочесніших гостей. Решті гостей подавали золото і срібло, які в той час вважалися менш цінними.

Алюміній був вперше відкритий в 1825 Гансом Християном Ерстедом, датським фізиком і хіміком. Ерстед також відомий тим, що відкрив зв'язок між електрикою та магнетизмом.

Алюміній не іржавіє і не кородує. Причина цього в тому, що він дуже легко окислюється (втрачає електрони), але замість того, щоб іржавіти, як залізо, оксид алюмінію покриває метал та захищає його від пошкоджень.

Найпоширеніша форма алюмінію у природі — сульфати алюмінію. Це мінерали, які поєднують у собі дві сірчані кислоти: одну на основі лужного металу (літію, натрію, калію, рубідію або цезію) і одну на основі металу з третьої групи періодичної таблиці, в першу чергу алюмінію.

Переробка алюмінію зі брухту стала важливою частиною алюмінієвої промисловості. Хоча ця практика відома з початку 1900-х років, вона залишалася малопомітною до кінця 1960-х, коли переробка алюмінієвих банок для напоїв привернула до себе велику увагу. Джерелами переробленого алюмінію є автомобілі, вікна та двері, побутова техніка та інші вироби. Однак найбільшої популярності набула саме переробка алюмінієвих банок.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 65 грн;

Вінницька область — від 40 до 75 грн;

Волинська область — 50 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 75 грн;

Житомирська область — від 45 до 55 грн;

Закарпатська область — від 50 до 75 грн;

Запорізька область — від 50 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 55 грн;

Львівська область — від 35 до 45 грн;

Миколаївська область — від 45 до 55 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 35 до 40 грн;

Рівненська область — від 40 до 50 грн;

Сумська область — від 40 до 50 грн;

Тернопільська область — від 55 до 75 грн;

Харківська область — від 45 до 50 грн;

Хмельницька область — від 40 до 50 грн;

Черкаська область — від 40 до 50 грн;

Чернівецька область — від 45 до 55 грн;

Чернігівська область — від 45 до 55 грн.

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