Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 23 липня 2024 року

В Україні дорожчає алюміній — скільки коштує 1 кг брухту кольорових металів у липні
Алюміній оточує нас усюди. Ми зустрічаємо його у банках для напоїв, формах для пирогів, фользі, упаковці та багатьох інших речах. Мало хто замислюється над тим, що цей метал — це практично ідеальний матеріал для переробки, який можна переробляти нескінченно. Перероблений алюміній зберігає ті ж властивості, що й первинний, і може використовуватись для створення нових промислових виробів без втрати якості. Крім того, здавання цього металу на переробку може приносити непоганий дохід.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 23 липня.
Цікаві факти про алюміній
У 1800-х років алюміній вважався дорогоцінним металом. Наполеон III, перший президент Французької Республіки, використовував алюмінієві тарілки та столові прилади лише для найпочесніших гостей. Решті гостей подавали золото і срібло, які в той час вважалися менш цінними.
Алюміній був вперше відкритий в 1825 Гансом Християном Ерстедом, датським фізиком і хіміком. Ерстед також відомий тим, що відкрив зв'язок між електрикою та магнетизмом.
Алюміній не іржавіє і не кородує. Причина цього в тому, що він дуже легко окислюється (втрачає електрони), але замість того, щоб іржавіти, як залізо, оксид алюмінію покриває метал та захищає його від пошкоджень.
Найпоширеніша форма алюмінію у природі — сульфати алюмінію. Це мінерали, які поєднують у собі дві сірчані кислоти: одну на основі лужного металу (літію, натрію, калію, рубідію або цезію) і одну на основі металу з третьої групи періодичної таблиці, в першу чергу алюмінію.
Переробка алюмінію зі брухту стала важливою частиною алюмінієвої промисловості. Хоча ця практика відома з початку 1900-х років, вона залишалася малопомітною до кінця 1960-х, коли переробка алюмінієвих банок для напоїв привернула до себе велику увагу. Джерелами переробленого алюмінію є автомобілі, вікна та двері, побутова техніка та інші вироби. Однак найбільшої популярності набула саме переробка алюмінієвих банок.
Яка ситуація з металургією в Україні
На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.
Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.
"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.
Ціни на алюміній в Україні
Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
Київська область — від 50 до 65 грн;
Вінницька область — від 40 до 75 грн;
Волинська область — 50 до 75 грн;
Дніпропетровська область — від 40 до 75 грн;
Житомирська область — від 45 до 55 грн;
Закарпатська область — від 50 до 75 грн;
Запорізька область — від 50 до 80 грн;
Івано-Франківська область — від 45 до 55 грн;
Кіровоградська область — від 45 до 55 грн;
Львівська область — від 35 до 45 грн;
Миколаївська область — від 45 до 55 грн;
Одеська область — від 40 до 60 грн;
Полтавська область — від 35 до 40 грн;
Рівненська область — від 40 до 50 грн;
Сумська область — від 40 до 50 грн;
Тернопільська область — від 55 до 75 грн;
Харківська область — від 45 до 50 грн;
Хмельницька область — від 40 до 50 грн;
Черкаська область — від 40 до 50 грн;
Чернівецька область — від 45 до 55 грн;
Чернігівська область — від 45 до 55 грн.
Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на латунь, мідь та чормет.
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