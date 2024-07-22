Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 22 липня 2024 року

Мідноплавильний завод у Польщі.Фото: Bloomberg

Наприкінці липня ціни на мідний брухт в Україні залишаються стабільними і вигідними для здачі. Це зумовлено стабільним попитом на мідь у промисловості та обмеженою пропозицією, що забезпечує вигідні умови для тих, хто планує здавати брухт.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у липні.

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Щоб отримати найкращу вигоду, рекомендується звертатися до великих металобаз або спеціалізованих приймальних пунктів, які пропонують конкурентні ціни та прозорі умови. Також вигідно розглянути промислові підприємства, що займаються переробкою брухту.

Також здавати мідь вигідно у:

Виробничі компанії, які мають потребу в мідному брухті для своїх виробничих процесів і часто пропонують конкурентні ціни.

Рекупераційні центри що спеціалізуються на переробці електронних відходів та інших джерел мідного брухту, які можуть запропонувати вигідні умови.

Локальні приймальні пункті, які можуть мати спеціальні акції або підвищені ставки на брухт в залежності від поточного попиту.

Порівняння цін і умов у кількох місцях допоможе знайти найкращу пропозицію.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак впевнений, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте експерт зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав він.

Новак додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у липні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 22 липня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 220 до 290 грн;

Вінницька область — від 210 до 280 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 260 грн;

Житомирська область — від 230 до 265 грн;

Закарпатська область — від 255 до 290 грн;

Запорізька область — від 205 до 280 грн;

Івано-Франківська область — від 250 до 275 грн;

Кіровоградська область — від 230 до 265 грн;

Львівська область — від 230 до 265 грн;

Миколаївська область — від 225 до 260 грн;

Одеська область — від 250 до 285 грн;

Полтавська область — від 210 до 255 грн;

Сумська область — від 205 до 235 грн;

Тернопільська область — від 200 до 240 грн;

Харківська область — від 240 до 280 грн;

Хмельницька область — від 250 до 270 грн;

Черкаська область — від 255 до 285 грн;

Чернівецька область — від 220 до 265 грн;

Чернігівська область — від 250 до 270 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та чормет.