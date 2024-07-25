Цены на золото в Украине по состоянию на 25 июля 2024 года

Золотые слитки. Фото: Reuters

Цены на золото в Украине за последнюю неделю существенно снизились после продолжительного роста. Основной причиной этого стало снижение глобального спроса и стабилизация валютных курсов, что снизило давление на золотые резервы.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в конце июля.

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Интересные факты о золоте

Золото — это не просто драгоценный металл, а уникальный элемент с удивительными свойствами. Оно является единственным металлом, который естественно встречается в жидком состоянии при нормальных условиях температуры и давления. Это свойство делает золото незаменимым для высокотехнологичных применений, таких как электроника, где его высокая проводимость и коррозионная стойкость важны. Кроме того, золото не ржавеет и не подвергается окислению, что объясняет его вечный блеск.

В течение тысячелетий золото символизирует богатство и власть. Древние египтяне сочли золото священным металлом и использовали его в ритуалах и для изготовления украшений. Аналогично, инки считали золото "потом солнца" и использовали его в своих ритуалах. Интересно, что в космосе золото образуется вследствие столкновений нейтронных звезд, что делает его одним из немногих постоянно возникающих во Вселенной элементов.

Где дороже всего принимают золото

В Украине цены на золото могут варьироваться в зависимости от рынка и региона. Самые дорогие предложения можно найти в больших городах, таких как Киев и Львов, где сосредоточены основные ювелирные магазины и финансовые институты. В столице существует большой спрос на золото как инвестиционный актив, что приводит к высоким ценам в специализированных обменниках и ювелирных салонах.

Также стоит отметить, что цены на золото в Украине могут быть выше в регионах, где рынок менее конкурентен или где ограничен доступ к международным торговым платформам. В таких местах цены могут быть выше из-за более высоких затрат на доставку и обработку. В целом, в Украине цены на золото колеблются, но крупные города предлагают лучшие условия для продажи и покупки благодаря большему количеству торговых точек и более высокой конкуренции.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 159,37 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 149,89 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 127,78 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 041,55 грн/грамм.

375 проба: 1 172,92 грн/грамм.

500 проба: 1 563,89 грн/грамм.

583 проба: 1 823,50 грн/грамм.

585 проба: 1 829,75 грн/грамм.

750 проба: 2 345,84 грн/грамм.

900 проба: 2 815,00 грн/грамм.

916 проба: 2 865,05 грн/грамм.

958 проба: 2 996,41 грн/грамм.

999 проба: 3 124,65 грн/грамм.

999,9 проба: 3 127,47 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 045 грн/грамм.

375 проба: 1 260 грн/грамм.

500 проба: 1 685 грн/грамм.

583 проба: 1 820 грн/грамм.

585 проба: 1 930 грн/грамм.

750 проба: 2 460 грн/грамм.

900 проба: 2 820 грн/грамм.

916 проба: 3 000 грн/грамм.

958 проба: 3 170 грн/грамм.

999 проба: 3 265 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.