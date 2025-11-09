Ціни на соняшник в Україні та ЄС — що відбувається у листопаді

У полі збирають врожай соняшника. Фото: УНІАН

Низькі врожаї соняшнику у країнах Європейського Союзу, а також скорочення виробництва спричинили різке зростання цін на цю культуру в Україні. Восени переробники частіше купують українську соняшникову олію, відмовляючись від угод щодо купівлі насіння.

Про це йдеться на сайті Graintrade.

Ціни на соняшник

Станом на зараз експортні ціни на соняшник на українському ринку коливаються від 590 до 600 доларів за тонну без ПДВ (з олійністю у 50%) з доставкою на завод. Через це переробники з ЄС віддають перевагу купівлі української соняшникової олії, а не насіння.

Затримка зі збиранням урожаю в Україні збільшила попит і ціни на соняшникову олію до 1,3 тисячі доларів за тонну з доставкою в Євросоюз. Однак ситуація у листопаді така, що на ринку поступово зростає пропозиція, тож ціни можуть дещо знизитися.

"Загалом, сезон залишається непростим для переробників через брак сировини та очікуване подальше зростання закупівельних цін", — йдеться у матеріалі.

Як зазначається, подорожчання слід очікувати через дії аграріїв, які можуть гальмувати продажі, в очікуванні на підвищення цін.

Примітно, що врожай насіння соняшнику в Європейському Союзі у 2025 році має бути на рівні у майже 8,5 мільйона тонн. За словами аналітиків, це лише на 3% більше, ніж торік.

Нагадаємо, що на ринку пшениці незабаром можуть змінитися ціни. Аналітики очікують, що продукція, яку відправляють на експорт, здорожчає на 30 доларів за тонну. Причини: у листопаді трейдери завершать розвантаження наявних запасів та почнуть формувати закупівлі у грудні та січень. Тоді й очікується зростання цін.

Раніше ми розповідали, що ціни на сою змінюються водночас з падінням інтересу до української продукції за кордоном. Відомо, чому так відбувається. Також ми писали, як восени змінилися ціни на пшеницю.