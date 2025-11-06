Ціни на зерно в Україні — що станеться на ринку вже зовсім скоро

Комбайн у полі. Фото: УНІАН

Ціни на пшеницю в Україні у 2025 році почнуть змінюватися з другої половини листопада. На агроринку вже зараз існує потенціал до подорожчання.

Про це розповіли аналітики Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Пшениця на експорт

Як зазначають експерти, за підсумками жовтня з України за кордон було відправлено майже 1,5 млн тонн пшениці. Статистика за перші дні листопада свідчить, що було експортовано 67 тис. тонн. Темпи відвантажень залишаються стабільними, ринок рухається відповідно до сезонних очікувань.

За поточної умовної ціни на українську пшеницю, яку відправляють на експорт на рівні близько 220 доларів за тонну (з доставкою в порт) CPT-порт, на ринку є потенціал для росту.

"Сезонна модель вказує на ймовірне відновлення ціни з потенціалом приросту приблизно на 30 доларів за тонну. Можна очікувати, що в другій половині листопада, коли трейдери розвантажать наявні запаси та почнуть формувати закупівлі впродовж грудня та січня, ринок розпочне зростання", — йдеться у повідомленні.

Ціни на пшеницю в Україні

Як свідчить статистика на сайті Tripoli.land, пшениця на внутрішньому українському ринку за останні вісім днів подорожчала на 120 гривень.

Так, у середу, 29 жовтня, тонна торгувалася за ціною у 9 тисяч гривень, але вже до 1 листопада зросла до 9 061 гривні.

Скільки коштує тонна пшениці в Україні станом на 6 листопада. Скриншот: Tripoli.land

Зростання цін на ринку фіксувалися й у наступні дні. Так, 4 листопада тонна коштувала вже 9 105 гривень. Станом на середу, 6 листопада, за тонну пшениці треба заплатити 9 120 гривень.

Раніше ми писали про оновлення цін на сою. При цьому експерти зазначають, що попит на українську продукцію на світовому ринку падає. Також ми розповідали, що сталося з цінами на ячмінь.