Ціни на зерно в Україні — скільки треба віддати за тонну у листопаді 2025 року

Пшениця. Фото: УНІАН

Ринок пшениці в Україні з початком осені "пішов на канікули". Так, ціни на пшеницю не зазнають суттєвих змін вже три місяці поспіль.

Про це розповіли аналітики Spike Brokers.

Ситуація на ринку пшениці

Так, після стрімкого подорожчання влітку, коли продовольча пшениця для експорту коштувала 235 доларів (9 758 гривень за тонну), а фуражна — майже 230 доларів (9 591 гривня за тонну), ціни дещо заспокоїлися з настанням осені.

"Котирування знизилися на 15-20 доларів і залишаються стабільними вже два місяці поспіль", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також зауважують, що з липня обсяг експорту пшениці становить 6,2 млн тонн проти 7,7 млн тонн за аналогічний період минулого року. На ринку поступово накопичується ефект відставання експортних відвантажень, оскільки зростає внутрішня пропозиція.

Ціни на пшеницю в Україні

На внутрішньому ринку ціни на пшеницю все ж змінюються, хоч і не суттєво. Так, за статистикою на порталі Tripoli.land, за останні вісім днів тонна подорожчала на 102 гривні.

Ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Так, у понеділок, 27 жовтня пшениця на ринку торгувалася за ціною у 8 962 гривні. Однак до 31 жовтня зерно подорожчало до 9 052 гривень. Ціни на пшеницю зростали й у наступні дні. Станом на вівторок, 4 листопада, тонна пшениці коштує 9 064 гривні.

