Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зерно у листопаді — що відбувається на ринку

Ціни на зерно у листопаді — що відбувається на ринку

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 06:30
Оновлено: 07:03
Ціни на зерно в Україні — скільки треба віддати за тонну у листопаді 2025 року
Пшениця. Фото: УНІАН

Ринок пшениці в Україні з початком осені "пішов на канікули". Так, ціни на пшеницю не зазнають суттєвих змін вже три місяці поспіль. 

Про це розповіли аналітики Spike Brokers

Реклама
Читайте також:

Ситуація на ринку пшениці

Так, після стрімкого подорожчання влітку, коли продовольча пшениця для експорту коштувала 235 доларів (9 758 гривень за тонну), а фуражна — майже 230 доларів (9 591 гривня за тонну), ціни дещо заспокоїлися з настанням осені. 

Реклама

"Котирування знизилися на 15-20 доларів і залишаються стабільними вже два місяці поспіль", — йдеться у повідомленні. 

Аналітики також зауважують, що з липня обсяг експорту пшениці становить 6,2 млн тонн проти 7,7 млн тонн за аналогічний період минулого року. На ринку поступово накопичується ефект відставання експортних відвантажень, оскільки зростає внутрішня пропозиція.

Реклама

Ціни на пшеницю в Україні

На внутрішньому ринку ціни на пшеницю все ж змінюються, хоч і не суттєво. Так, за статистикою на порталі Tripoli.land, за останні вісім днів тонна подорожчала на 102 гривні. 

null
Ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Так, у понеділок, 27 жовтня пшениця на ринку торгувалася за ціною у 8 962 гривні. Однак до 31 жовтня  зерно подорожчало до 9 052 гривень. Ціни  на пшеницю зростали й у наступні дні. Станом на вівторок, 4 листопада, тонна пшениці коштує 9 064 гривні. 

Реклама

Нещодавно ми розповідали про зміни у цінах на ячмінь. Так, тонна культури наприкінці жовтня подорожчала на 100 гривень. Також ми писали, що відбувається з цінами на соняшник. Зміни на ринку розпочалися з активізацією збору врожаю. 

ціни в Україні зерно ціни пшениця зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації