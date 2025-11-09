Цены на подсолнечник в Украине и ЕС — что происходит в ноябре

В Украине стремительно дорожает подсолнечник — при чем здесь ЕС
Низкие урожаи подсолнечника в странах Европейского Союза, а также сокращение производства вызвали резкий рост цен на эту культуру в Украине. Осенью переработчики чаще покупают украинское подсолнечное масло, отказываясь от сделок по покупке семян.
Об этом говорится на сайте Graintrade.
Цены на подсолнечник
По состоянию на сейчас экспортные цены на подсолнечник на украинском рынке колеблются от 590 до 600 долларов за тонну без НДС (с масличностью в 50%) с доставкой на завод. Из-за этого переработчики из ЕС отдают предпочтение покупке украинского подсолнечного масла, а не семян.
Задержка с уборкой урожая в Украине увеличила спрос и цены на подсолнечное масло до 1,3 тысячи долларов за тонну с доставкой в Евросоюз. Однако ситуация в ноябре такова, что на рынке постепенно растет предложение, поэтому цены еще могут несколько снизиться.
"В общем, сезон остается непростым для переработчиков из-за нехватки сырья и ожидаемого дальнейшего роста закупочных цен", — говорится в материале.
Как отмечается, подорожание следует ожидать из-за действий аграриев, которые могут тормозить продажи, в ожидании повышения цен.
Примечательно, что урожай семян подсолнечника в Европейском Союзе в 2025 году должен быть на уровне почти в 8,5 миллиона тонн. По словам аналитиков, это лишь на 3% больше, чем в прошлом году.
