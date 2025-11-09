Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине стремительно дорожает подсолнечник — при чем здесь ЕС

В Украине стремительно дорожает подсолнечник — при чем здесь ЕС

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 06:30
обновлено: 06:58
Цены на подсолнечник в Украине и ЕС — что происходит в ноябре
В поле собирают урожай подсолнечника. Фото: УНИАН

Низкие урожаи подсолнечника в странах Европейского Союза, а также сокращение производства вызвали резкий рост цен на эту культуру в Украине. Осенью переработчики чаще покупают украинское подсолнечное масло, отказываясь от сделок по покупке семян.

Об этом говорится на сайте Graintrade.

Реклама
Читайте также:

Цены на подсолнечник

По состоянию на сейчас экспортные цены на подсолнечник на украинском рынке колеблются от 590 до 600 долларов за тонну без НДС (с масличностью в 50%) с доставкой на завод. Из-за этого переработчики из ЕС отдают предпочтение покупке украинского подсолнечного масла, а не семян.

Задержка с уборкой урожая в Украине увеличила спрос и цены на подсолнечное масло до 1,3 тысячи долларов за тонну с доставкой в Евросоюз. Однако ситуация в ноябре такова, что на рынке постепенно растет предложение, поэтому цены еще могут несколько снизиться.

"В общем, сезон остается непростым для переработчиков из-за нехватки сырья и ожидаемого дальнейшего роста закупочных цен", — говорится в материале.

Как отмечается, подорожание следует ожидать из-за действий аграриев, которые могут тормозить продажи, в ожидании повышения цен.

Примечательно, что урожай семян подсолнечника в Европейском Союзе в 2025 году должен быть на уровне почти в 8,5 миллиона тонн. По словам аналитиков, это лишь на 3% больше, чем в прошлом году.

Что еще стоит знать

Напомним, что на рынке пшеницы вскоре могут обнговится цены. Аналитики ожидают, что продукция, которую отправляют на экспорт, подорожает на 30 долларов за тонну. Причины: в ноябре трейдеры завершат разгрузку имеющихся запасов и начнут формировать закупки в декабре и январе. Тогда и ожидается рост цен.

Ранее мы рассказывали, что цены на сою меняются одновременно с падением интереса к украинской продукции за рубежом. Известно, почему так происходит. Также мы писали, как осенью изменились цены на пшеницу.

Европейский союз цены в Украине цены подсолнечник подсолнухи
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации