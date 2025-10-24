Відео
Соняшник не хоче спинятися — як подорожчав у жовтні

Соняшник не хоче спинятися — як подорожчав у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 06:57
Оновлено: 07:27
Ціни на соняшник — скільки зараз коштує тонна насіння
Поле з соняшниками. Фото: УНІАН

Після тривалого періоду дощів погодні умови нарешті дозволяють аграріям активніше збирати врожай. Через це закупівельні ціни на соняшник тримаються на достатньо високому рівні.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Читайте також:

Врожай соняшника у 2025 році 

Станом на 16 жовтня в Україні з 76% площ намолочено 7,19 млн тонн соняшника при середній урожайності 1,84 тонни з гектара, йдеться у матеріалі видання Agronews. Експерти прогнозують, що цього року аграрії зберуть від 10 до 10,5 млн тонн соняшникового насіння. Зважаючи на це, переробники вже зараз пропонують викупити усі запропоновані об’єми, щоб завантажити виробництво на максимальний період.

"Суха, хоча і прохолодна погода цього тижня сприятиме завершенню збирання соняшнику та сої, але виробники відмічають зниження врожайності", — йдеться у повідомленні. 

Ціни на соняшник 

Станом на п’ятницю, 24 жовтня, тонна соняшника в Україні коштує 27 534 гривні. За останні вісім днів, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, на ринку триває незначне подорожчання. 

Так, у четвер, 16 жовтня, соняшник коштував 26 668 гривень/тонна, а до 22 жовтня ціна сягнула 27 343 гривень за тонну. Максимального наразі цінового значення у 27 534 гривні соняшник сягнув 23-24 жовтня. 

null
Соняшник в Україні дорожчає у жовтні. Скриншот: Tripoli.land

Раніше ми розповідали, що магазини переписали ціни на сіль. У жовтні споживачам пропонують ціну у 40 гривень за кг солі, тоді як у вересні купити товар можна було за 38 гривень. Дізнавайтесь також, які товари першої потреби має закупити кожен на випадок блекауту.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
