Тонна сої в Україні — якою є ціна у листопаді 2025 року і що впливає на вартість

В Україні на внутрішньому ринку ціни на сою, реагуючи на здорожчання продукції на світовому ринку, поступово зростають. Однак все може змінитися вже незабаром.

Ринок сої в Україні.

Ринок сої у листопаді

Так, за інформацією на сайті Graintrade, впродовж тижня експортні ціни попиту зросли від трьох до п’яти доларів за тонну (від 17,2 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень за тонну, якщо йдеться про доставку у порт).

Однак попит на українську сою залишається низьким. Українською продукцією цікавляться у Туреччині, тоді як на ринках Європейського Союзу та Єгипту переважає дешевша американська соя.

Поставки за валютними контрактами теж обмежені, чим користуються внутрішні переробники, які утримують ціни закупівлі сої з ГМО на рівні від 16,8 тисячі гривень до 17,5 тисячі гривень за тонну. Переробники неохоче підвищують закупівельні ціни, оскільки попит вартість соєвого шроту знижуються через зростання пропозиції ріпакового та соняшникового шроту.

Що з цінами буде далі

Як зазначають аналітики, якщо в Україні почне дешевшати соняшникове насіння, це може зупинити подорожчання сої. Однак ситуація з цінами ще залежатиме й від того, як довго триватиме зростання світових цін.

