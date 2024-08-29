Ціни за 1 г золота в Україні станом на 29 серпня 2024 року

Зливки золота. Фото: Bloomberg

Ціни на золото в Україні продовжують зростати, реагуючи на глобальні економічні потрясіння, нестабільність валютних ринків і підвищений попит на захисні активи. Інвестори обирають дорогоцінний метал як надійний засіб збереження капіталу в умовах інфляції та геополітичної напруги.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні наприкінці серпня.

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Цікаві факти про золото

Золото — один із найдавніших і найцінніших металів на Землі, який використовувався ще з часів стародавніх цивілізацій. За всю історію людства було видобуто приблизно 190 тисяч тонн золота, і ця кількість могла б поміститися в куб розміром лише 21 метр з кожного боку. Незважаючи на це, золото продовжує залишатися рідкісним і дуже цінним ресурсом, оскільки його запаси на планеті обмежені.

Цікаво, що золото має унікальні фізичні властивості. Це один з найбільш ковких і тягучих металів: з одного грама золота можна витягнути дріт довжиною понад 3 кілометри. Крім того, золото має високу хімічну стійкість, що дозволяє йому не окислюватися і зберігати свій блиск протягом століть. Завдяки цим властивостям золото не тільки використовується у виробництві ювелірних виробів, але й у різних промислових галузях, зокрема в електроніці та медицині.

Яке золото коштує дорожче

Вартість золота залежить від його чистоти, яка вимірюється в каратах. Чисте золото — це 24 карати, або 99,9% золота. Таке золото найцінніше, але через його м'якість рідко використовується в ювелірних виробах. Найчастіше у виробництві застосовують сплави золота з іншими металами, які підвищують міцність виробу. Наприклад, 18-каратне золото складається з 75% чистого золота і 25% інших металів, що робить його більш практичним для носіння, але менш цінним, ніж 24-каратне.

Крім того, на вартість золота впливає його колір, який залежить від домішок. Наприклад, біле золото утворюється шляхом додавання паладію або нікелю, а червоне — за рахунок міді. Хоча колір золота не визначає його чистоту, певні відтінки можуть бути популярнішими на ринку, що підвищує їх ціну. Проте, найвищу цінність все ж має золото максимальної чистоти, оскільки воно вважається найбільш рідкісним і придатним для інвестицій.

Ціни на золото наприкінці серпня

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3301,44 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3291,54 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3268,43 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1088,39 грн/грам.

375 проба:1225,66 грн/грам.

500 проба: 1634,22 грн/грам.

583 проба: 1905,49 грн/грам.

585 проба: 1912,03 грн/грам.

750 проба: 2451,32 грн/грам.

900 проба: 2941,59 грн/грам.

916 проба: 2993,88 грн/грам.

958 проба: 3131,16 грн/грам.

999 проба: 3265,16 грн/грам.

999,9 проба: 3268,10 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 085 грн/грам.

375 проба: 1 295 грн/грам.

500 проба: 1 710 грн/грам.

583 проба: 2 040грн/грам.

585 проба: 2 060 грн/грам.

750 проба: 2 585 грн/грам.

900 проба: 3 165 грн/грам.

916 проба: 3 205 грн/грам.

958 проба: 3 400 грн/грам.

999 проба: 3 440 грн/грам.

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