Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на алюміній в Україні— скільки коштує металобрухт у серпні arrow

Ціни на алюміній в Україні— скільки коштує металобрухт у серпні

22 серпня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 22 серпня 2024 року
Виплавка металу. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Останніми днями ціни на алюміній в Україні демонструють коливання, проте загальна тенденція свідчить про зростання. Основними причинами є нестабільність на світових ринках та підвищення витрат на сировину. В умовах зростання вартості алюмінію здача брухту стає вигідною для підприємств і приватних осіб.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 22 серпня.

Читайте також:

Який алюміній вигідніше здавати на брухт

В Україні на брухт краще здавати алюміній, який має меншу ступінь забруднення і вищу чистоту. Ось кілька типів алюмінієвого брухту, які зазвичай є найбільш вигідними:

  • Алюмінієві профілі. Вони зазвичай мають високу чистоту і менше забруднені іншими матеріалами.
  • Листи та фольга. Такі матеріали часто зберігають свою чистоту і мають високий вміст алюмінію.
  • Деталі від техніки. Часто містять чистий алюміній, особливо якщо вони не були забруднені іншими матеріалами.
  • Алюмінієві банки. Після очищення і пресування можуть бути вигідними для здачі, оскільки вони зазвичай мають високий вміст алюмінію.

Важливо враховувати, що чистота і форма брухту можуть вплинути на ціну, яку ви отримаєте. Більш чистий і однорідний брухт зазвичай коштує дорожче.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив оновлення української металургійної галузі стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна вже змушена імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — підкреслив експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію в серпні, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 40 до 65 грн;
  • Вінницька область — від 50 до 70 грн;
  • Волинська область — 45 до 65 грн;
  • Дніпропетровська область — від 40 до 65 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 65 грн;
  • Закарпатська область — від 50 до 70 грн;
  • Запорізька область — від 55 до 80 грн;
  • Івано-Франківська область — від 45 до 70 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;
  • Львівська область — від 45 до 65 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 60 грн;
  • Одеська область — від 50 до 75 грн;
  • Полтавська область — від 45 до 65 грн;
  • Рівненська область — від 40 до 60 грн;
  • Сумська область — від 40 до 65 грн;
  • Тернопільська область  —  від 50 до 75 грн;
  • Харківська область —  від 45 до 70 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 65 грн;
  • Черкаська область — від 40 до 65 грн;
  • Чернівецька область — від 50 до 70 грн;
  • Чернігівська область — від 45 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та золото.

гроші ціни в Україні ціни металолом вторинна переробка вторсировина алюміній метал металобрухт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:03 Черги на кордоні України — на пунктах пропуску яких країн зафіксовано затори зранку

08:02 Суд на Прикарпатті оштрафував працівників ТЦК, які силоміць намагались затримати чоловіка

08:02 Атакували 310 разів за добу — як росіяни винищують Запорізьку область

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

08:00 Грошова допомога від 20,1 тис. грн — хто з військових має право на виплати

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

07:43 Вибухи лунають щохвилини — на Волгоградщині палає аеродром, де могли базуватися Су-24МР

07:30 Адвокат пояснив, як каратимуть 16-річних підлітків, які не стануть на військовий облік

07:21 У Кропивницькому водій на смерть збив чоловіка біля зупинки — що вирішив суд

07:01 ПриватБанк блокує рахунки за перекази "відпускних" на зарплатні картки — деталі

06:55 Українські дрони долетіли до Мурманська — Z-воєнкори жаліються на дірки у російській ППО

08:03 Черги на кордоні України — на пунктах пропуску яких країн зафіксовано затори зранку

08:02 Суд на Прикарпатті оштрафував працівників ТЦК, які силоміць намагались затримати чоловіка

08:02 Атакували 310 разів за добу — як росіяни винищують Запорізьку область

08:00 Грошова допомога від 20,1 тис. грн — хто з військових має право на виплати

07:43 Вибухи лунають щохвилини — на Волгоградщині палає аеродром, де могли базуватися Су-24МР

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

07:30 Адвокат пояснив, як каратимуть 16-річних підлітків, які не стануть на військовий облік

07:21 У Кропивницькому водій на смерть збив чоловіка біля зупинки — що вирішив суд

07:01 ПриватБанк блокує рахунки за перекази "відпускних" на зарплатні картки — деталі

06:55 Українські дрони долетіли до Мурманська — Z-воєнкори жаліються на дірки у російській ППО

06:40 Ціни на алюміній в Україні— скільки коштує металобрухт у серпні

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

Text

13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови