Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 22 серпня 2024 року

Виплавка металу. Фото: УНІАН

Останніми днями ціни на алюміній в Україні демонструють коливання, проте загальна тенденція свідчить про зростання. Основними причинами є нестабільність на світових ринках та підвищення витрат на сировину. В умовах зростання вартості алюмінію здача брухту стає вигідною для підприємств і приватних осіб.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 22 серпня.

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Який алюміній вигідніше здавати на брухт

В Україні на брухт краще здавати алюміній, який має меншу ступінь забруднення і вищу чистоту. Ось кілька типів алюмінієвого брухту, які зазвичай є найбільш вигідними:

Алюмінієві профілі. Вони зазвичай мають високу чистоту і менше забруднені іншими матеріалами.

Вони зазвичай мають високу чистоту і менше забруднені іншими матеріалами. Листи та фольга. Такі матеріали часто зберігають свою чистоту і мають високий вміст алюмінію.

Такі матеріали часто зберігають свою чистоту і мають високий вміст алюмінію. Деталі від техніки. Часто містять чистий алюміній, особливо якщо вони не були забруднені іншими матеріалами.

Часто містять чистий алюміній, особливо якщо вони не були забруднені іншими матеріалами. Алюмінієві банки. Після очищення і пресування можуть бути вигідними для здачі, оскільки вони зазвичай мають високий вміст алюмінію.

Важливо враховувати, що чистота і форма брухту можуть вплинути на ціну, яку ви отримаєте. Більш чистий і однорідний брухт зазвичай коштує дорожче.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив оновлення української металургійної галузі стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна вже змушена імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — підкреслив експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію в серпні, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 65 грн;

Вінницька область — від 50 до 70 грн;

Волинська область — 45 до 65 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 65 грн;

Житомирська область — від 40 до 65 грн;

Закарпатська область — від 50 до 70 грн;

Запорізька область — від 55 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 70 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;

Львівська область — від 45 до 65 грн;

Миколаївська область — від 40 до 60 грн;

Одеська область — від 50 до 75 грн;

Полтавська область — від 45 до 65 грн;

Рівненська область — від 40 до 60 грн;

Сумська область — від 40 до 65 грн;

Тернопільська область — від 50 до 75 грн;

Харківська область — від 45 до 70 грн;

Хмельницька область — від 40 до 65 грн;

Черкаська область — від 40 до 65 грн;

Чернівецька область — від 50 до 70 грн;

Чернігівська область — від 45 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та золото.