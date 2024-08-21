Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні arrow

Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

21 серпня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 21 серпня 2024 року
Виплавка металу. Фото: peeljonescopper.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Мідь – це цінний кольоровий метал, який використовується в різних галузях, таких як електротехніка, машинобудування та будівництво. Мідь цінується за свої унікальні властивості, таким як висока електропровідність, міцність та стійкість до корозії. Пункти приймання вторинної сировини готові платити за цей метал значні суми, саме тому здавання міді може бути непоганим джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у серпні.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Мідь має сильні антибактеріальні властивості. Вона може вбивати бактерії, що робить її відмінним матеріалом для підтримки стерильності. Цей ефект досягається шляхом виділення іонів міді при контакті з вологою, що створює несприятливе середовище для бактерій.

Мідь — важливий мікроелемент, необхідний для правильної роботи організму. Дорослій людині потрібно споживати 2-3 мг міді на добу. Цей мікроелемент міститься у таких продуктах, як морепродукти, яловича печінка, цільнозернові продукти, горіхи, насіння, а також у ряді овочів та фруктів.

Мідь може відіграти важливу роль у створенні футуристичного електронного паперу, біосенсорів, що носяться, та іншої гнучкої електроніки. В експериментах з розробки легких та міцних матеріалів для таких виробів використовують мідні нанопроводи. Раніше для цих цілей застосовували золото або срібло, але мідь виявилася доступнішим і надійнішим варіантом.

Мідь — один із небагатьох металів, який можна знайти в природі у вигляді самородків. Ці шматки металу містять лише невелику кількість домішок і можуть бути різними за розміром — від маленьких кристалів до великих брил. Самородки міді мають червоний або червоно-коричневий відтінок і можуть бути як твердими, так і м'якими, залежно від складу домішок.

Видобуток мідної руди може мати серйозні екологічні наслідки. Прикладом цього є озеро Берклі-Піт у штаті Монтана, США, яке утворилося після закриття мідної копальні в 1982 році. Після зупинки видобутку зливні насоси були демонтовані й кар'єр поступово заповнився ґрунтовими водами, змішаними з токсичними відходами, що створило серйозну загрозу для навколишнього середовища.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак вважає, що іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, з особливою увагою до металургії. Однак він наголошує, що про вкладення у відновлення української металургії можна буде говорити лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав експерт.

Він також зазначив, що для повоєнного відродження української металургійної промисловості знадобиться вкладення десятків мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 21 серпня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 210 до 275 грн;

Вінницька область — від 210 до 275 грн;

Дніпропетровська область — від 210 до 265 грн;

Житомирська область — від 230 до 265 грн;

Закарпатська область — від 230 до 260 грн;

Запорізька область — від 210 до 260 грн;

Івано-Франківська область — від 235 до 260 грн;

Кіровоградська область — від 220 до 260 грн;

Львівська область — від 230 до 260 грн;

Миколаївська область — від 210 до 260 грн;

Одеська область — від 245 до 280 грн;

Полтавська область — від 210 до 255 грн;

Сумська область — від 200 до 235 грн;

Тернопільська область — від 210 до 245 грн;

Харківська область — від 240 до 290 грн;

Хмельницька область — від 250 до 275 грн;

Черкаська область — від 235 до 265 грн;

Чернівецька область — від 210 до 260 грн;

Чернігівська область — від 235 до 275 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідьзолото та латунь.

гроші Україна ціни в Україні екологія металолом вторсировина мідь метал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:23 Черги на кордоні України — де краще спланувати поїздку заздалегідь через затори

07:21 Суд у Львові відправив під домашній арешт підозрюваних у підпалі чотирьох автомобілів

07:01 Закриття всіх рахунків — чому ПриватБанк без пояснень блокує гроші

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:39 Не лише спека, а й дощі — прогноз погоди на сьогодні від синоптиків

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

06:30 В Україні падають ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у серпні

06:30 Відстрочка для студента — до якого ТЦК подавати заяву

06:10 Скільки заробляють працюючі пенсіонери в Україні — відповідь ПФУ

06:04 Існує три категорії чоловіків до 25 років, яких можуть мобілізувати

06:03 Окуповані села поблизу Нової Каховки стали непридатними для життя

07:23 Черги на кордоні України — де краще спланувати поїздку заздалегідь через затори

07:21 Суд у Львові відправив під домашній арешт підозрюваних у підпалі чотирьох автомобілів

07:01 Закриття всіх рахунків — чому ПриватБанк без пояснень блокує гроші

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:39 Не лише спека, а й дощі — прогноз погоди на сьогодні від синоптиків

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

06:30 В Україні падають ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у серпні

06:30 Відстрочка для студента — до якого ТЦК подавати заяву

06:10 Скільки заробляють працюючі пенсіонери в Україні — відповідь ПФУ

06:04 Існує три категорії чоловіків до 25 років, яких можуть мобілізувати

06:03 Окуповані села поблизу Нової Каховки стали непридатними для життя

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця