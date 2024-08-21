Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 21 серпня 2024 року

Виплавка металу. Фото: peeljonescopper.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь – це цінний кольоровий метал, який використовується в різних галузях, таких як електротехніка, машинобудування та будівництво. Мідь цінується за свої унікальні властивості, таким як висока електропровідність, міцність та стійкість до корозії. Пункти приймання вторинної сировини готові платити за цей метал значні суми, саме тому здавання міді може бути непоганим джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у серпні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь має сильні антибактеріальні властивості. Вона може вбивати бактерії, що робить її відмінним матеріалом для підтримки стерильності. Цей ефект досягається шляхом виділення іонів міді при контакті з вологою, що створює несприятливе середовище для бактерій.

Мідь — важливий мікроелемент, необхідний для правильної роботи організму. Дорослій людині потрібно споживати 2-3 мг міді на добу. Цей мікроелемент міститься у таких продуктах, як морепродукти, яловича печінка, цільнозернові продукти, горіхи, насіння, а також у ряді овочів та фруктів.

Мідь може відіграти важливу роль у створенні футуристичного електронного паперу, біосенсорів, що носяться, та іншої гнучкої електроніки. В експериментах з розробки легких та міцних матеріалів для таких виробів використовують мідні нанопроводи. Раніше для цих цілей застосовували золото або срібло, але мідь виявилася доступнішим і надійнішим варіантом.

Мідь — один із небагатьох металів, який можна знайти в природі у вигляді самородків. Ці шматки металу містять лише невелику кількість домішок і можуть бути різними за розміром — від маленьких кристалів до великих брил. Самородки міді мають червоний або червоно-коричневий відтінок і можуть бути як твердими, так і м'якими, залежно від складу домішок.

Видобуток мідної руди може мати серйозні екологічні наслідки. Прикладом цього є озеро Берклі-Піт у штаті Монтана, США, яке утворилося після закриття мідної копальні в 1982 році. Після зупинки видобутку зливні насоси були демонтовані й кар'єр поступово заповнився ґрунтовими водами, змішаними з токсичними відходами, що створило серйозну загрозу для навколишнього середовища.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак вважає, що іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, з особливою увагою до металургії. Однак він наголошує, що про вкладення у відновлення української металургії можна буде говорити лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав експерт.

Він також зазначив, що для повоєнного відродження української металургійної промисловості знадобиться вкладення десятків мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 21 серпня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 210 до 275 грн;

Вінницька область — від 210 до 275 грн;

Дніпропетровська область — від 210 до 265 грн;

Житомирська область — від 230 до 265 грн;

Закарпатська область — від 230 до 260 грн;

Запорізька область — від 210 до 260 грн;

Івано-Франківська область — від 235 до 260 грн;

Кіровоградська область — від 220 до 260 грн;

Львівська область — від 230 до 260 грн;

Миколаївська область — від 210 до 260 грн;

Одеська область — від 245 до 280 грн;

Полтавська область — від 210 до 255 грн;

Сумська область — від 200 до 235 грн;

Тернопільська область — від 210 до 245 грн;

Харківська область — від 240 до 290 грн;

Хмельницька область — від 250 до 275 грн;

Черкаська область — від 235 до 265 грн;

Чернівецька область — від 210 до 260 грн;

Чернігівська область — від 235 до 275 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, золото та латунь.