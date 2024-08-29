Цены за 1 г золота в Украине на 29 августа 2024 года

Слитки золота. Фото: Bloomberg

Цены на золото в Украине продолжают расти, реагируя на глобальные экономические потрясения, нестабильность валютных рынков и повышенный спрос на защитные активы. Инвесторы выбирают драгоценный металл как надежное средство сохранения капитала в условиях инфляции и геополитического напряжения.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в конце августа.

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Интересные факты о золоте

Золото — один из самых древних и ценных металлов на Земле, который использовался еще со времен древних цивилизаций. За всю историю человечества было добыто около 190 тысяч тонн золота, и это количество могло бы поместиться в куб размером всего 21 метр с каждой стороны. Несмотря на это золото продолжает оставаться редким и очень ценным ресурсом, поскольку его запасы на планете ограничены.

Интересно, что золото обладает уникальными физическими свойствами. Это один из самых ковких и тягучих металлов: из одного грамма золота можно вытащить проволоку протяженностью более 3 километров. Кроме того, золото обладает высокой химической стойкостью, что позволяет ему не окисляться и сохранять свой блеск на протяжении веков. Благодаря этим свойствам золото используется не только в производстве ювелирных изделий, но и в различных промышленных отраслях, в частности в электронике и медицине.

Какое золото стоит дороже

Стоимость золота зависит от его чистоты, измеряемой в каратах. Чистое золото — это 24 карата, или 99,9% золота. Такое золото самое ценное, но из-за его мягкости редко используется в ювелирных изделиях. Чаще всего в производстве применяют сплавы золота с другими металлами, повышающими прочность изделия. К примеру, 18-каратное золото состоит из 75% чистого золота и 25% других металлов, что делает его более практичным для ношения, но менее ценным, чем 24-каратное.

Кроме того, на стоимость золота влияет его цвет, зависящий от примесей. Например, белое золото образуется путем добавления палладия или никеля, а красное — за счет меди. Хотя цвет золота не определяет его чистоту, определенные оттенки могут быть популярнее на рынке, что повышает их цену. Тем не менее, самая высокая ценность все же имеет золото максимальной чистоты, поскольку оно считается наиболее редким и пригодным для инвестиций.

Цены на золото в конце августа

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3301,44 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3291,54 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3268,43 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1088,39 грн/грамм.

375 проба:1225,66 грн/грамм.

500 проба: 1634,22 грн/грамм.

583 проба: 1905,49 грн/грамм.

585 проба: 1912,03 грн/грамм.

750 проба: 2451,32 грн/грамм.

900 проба: 2941,59 грн/грамм.

916 проба: 2993,88 грн/грамм.

958 проба: 3131,16 грн/грамм.

999 проба: 3265,16 грн/грамм.

999,9 проба: 3268,10 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 085 грн/грамм.

375 проба: 1 295 грн/грамм.

500 проба: 1 710 грн/грамм.

583 проба: 2 040грн/грамм.

585 проба: 2 060 грн/грамм.

750 проба: 2 585 грн/грамм.

900 проба: 3 165 грн/грамм.

916 проба: 3 205 грн/грамм.

958 проба: 3 400 грн/грамм.

999 проба: 3 440 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и латунь.