Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні arrow

Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

28 серпня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 28 серпня 2024 року
Виготовлення металів. Фото: trierametals.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Латунь — сплав міді та цинку з унікальними властивостями, завдяки яким цей метал є популярним та досить дорогим. Латунь широко використовується у машинобудуванні, електротехніці, сантехніці, ювелірній справі та інших галузях. Це також екологічний сплав: її можна переробляти та використовувати повторно, що приносить додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у серпні.

Читайте також:

Цікаві факти про латунь

Латунь є сплавом міді та цинку, в якому вміст цинку варіюється від 5 до 45%, а частка міді завжди перевищує 50%. Цікаво, що латунь була відома ще до того, як цинк було відкрито як хімічний елемент. Перші вироби з латуні були створені в Стародавньому Єгипті та Месопотамії у 4-3 тисячоліттях до нашої ери, де використовувалися родовища цинкової руди для її виробництва.

Латунь — напрочуд піддатливий матеріал. Це дозволяє легко створювати з неї складні конструкції та форми. Цей сплав можна штампувати, прокочувати та екструдувати, надаючи йому різноманітних форм без втрати структурної цілісності.

У середньовіччі латунь була популярним матеріалом для в иготовлення монет, декоративних виробів та зброї. Розвиток торгових шляхів сприяв її поширенню та використаню у різних регіонах.

Зовнішня об олонка кулі виготовляється з латуні, яку заповнюють порохом, після чого куля  вставляється в латунну гільзу. На стрільбищ і всі  ви користані  гільзи збирають та переробляють, попередн ьо очи щаючи  їх від  залишків по роху.   

        Яка ситуація з металургією в Україні 

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що обговорювати перспективи відновлення української металургійної промисловості можна буде лише після завершення війни та забезпечення гарантій безпеки. Він також наголосив, що наразі Україна змушена імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав Пендзин.

Ціни на латунь в Україні у серпні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 28 серпня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 135 до 165 грн;

Вінницька область — від 145 до 165 грн;

Волинська область — від 145 до 165 грн;

Дніпропетровська область — від 150 до 185 грн;

Житомирська область — від 130 до 155 грн;

Закарпатська область — від 120 до 165 грн;

Запорізька область — від 155 до 185 грн;

Івано-Франківська область — від 135 до 155 грн;

Кіровоградська область — від 140 до 160 грн;

Львівська область — від 125 до 155 грн;

Миколаївська область — від 135 до 155 грн;

Одеська область — від 145 до 165 грн;

Полтавська область — від 140 до 160 грн;

Рівненська область — від 140 до 160 грн;

Сумська область — від 140 до 160 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 165 до 185 грн;

Хмельницька область — від 155 до 175 грн;

Черкаська область — від 160 до 180 грн;

Чернівецька область — від 140 до 165 грн;

Чернігівська область — від 150 до 180 грн.

 Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на чорметзолото та алюміній.

гроші Україна ціни в Україні екологія металолом вторсировина латунь метал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 Шовковський розповів про причини вильоту з Ліги чемпіонів

07:01 ПриватБанк може блокувати доступ до кредитних лімітів — які причини

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

06:30 В Україні падають ціни на сою — скільки коштує зерно наприкінці серпня

06:10 Пенсії у 2025 році стануть недоступні для частини українців — що зміниться

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

06:06 БпЛА вразили чергову нафтобазу у Ростовській області — спостерігається доволі сильна пожежа

06:01 Клієнти Ощадбанку з окупованих територій втрачають доступ до рахунків — деталі

05:46 Голова Мінцифри назвав вартість диво-дрона "Паляниця" — він б'є у далечінь на рівні ATACMS

05:31 Стережіться вітру — синоптики попередили про негоду на Одещині сьогодні

07:01 Шовковський розповів про причини вильоту з Ліги чемпіонів

07:01 ПриватБанк може блокувати доступ до кредитних лімітів — які причини

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

06:30 В Україні падають ціни на сою — скільки коштує зерно наприкінці серпня

06:10 Пенсії у 2025 році стануть недоступні для частини українців — що зміниться

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

06:06 БпЛА вразили чергову нафтобазу у Ростовській області — спостерігається доволі сильна пожежа

06:01 Клієнти Ощадбанку з окупованих територій втрачають доступ до рахунків — деталі

05:46 Голова Мінцифри назвав вартість диво-дрона "Паляниця" — він б'є у далечінь на рівні ATACMS

05:31 Стережіться вітру — синоптики попередили про негоду на Одещині сьогодні

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку