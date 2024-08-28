Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 28 серпня 2024 року

Виготовлення металів. Фото: trierametals.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — сплав міді та цинку з унікальними властивостями, завдяки яким цей метал є популярним та досить дорогим. Латунь широко використовується у машинобудуванні, електротехніці, сантехніці, ювелірній справі та інших галузях. Це також екологічний сплав: її можна переробляти та використовувати повторно, що приносить додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у серпні.

Читайте також:

Цікаві факти про латунь

Латунь є сплавом міді та цинку, в якому вміст цинку варіюється від 5 до 45%, а частка міді завжди перевищує 50%. Цікаво, що латунь була відома ще до того, як цинк було відкрито як хімічний елемент. Перші вироби з латуні були створені в Стародавньому Єгипті та Месопотамії у 4-3 тисячоліттях до нашої ери, де використовувалися родовища цинкової руди для її виробництва.

Латунь — напрочуд піддатливий матеріал. Це дозволяє легко створювати з неї складні конструкції та форми. Цей сплав можна штампувати, прокочувати та екструдувати, надаючи йому різноманітних форм без втрати структурної цілісності.

У середньовіччі латунь була популярним матеріалом для в иготовлення монет, декоративних виробів та зброї. Розвиток торгових шляхів сприяв її поширенню та використаню у різних регіонах.

Зовнішня об олонка кулі виготовляється з латуні, яку заповнюють порохом, після чого куля вставляється в латунну гільзу. На стрільбищ і всі ви користані гільзи збирають та переробляють, попередн ьо очи щаючи їх від залишків по роху.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що обговорювати перспективи відновлення української металургійної промисловості можна буде лише після завершення війни та забезпечення гарантій безпеки. Він також наголосив, що наразі Україна змушена імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав Пендзин.

Ціни на латунь в Україні у серпні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 28 серпня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 135 до 165 грн;

Вінницька область — від 145 до 165 грн;

Волинська область — від 145 до 165 грн;

Дніпропетровська область — від 150 до 185 грн;

Житомирська область — від 130 до 155 грн;

Закарпатська область — від 120 до 165 грн;

Запорізька область — від 155 до 185 грн;

Івано-Франківська область — від 135 до 155 грн;

Кіровоградська область — від 140 до 160 грн;

Львівська область — від 125 до 155 грн;

Миколаївська область — від 135 до 155 грн;

Одеська область — від 145 до 165 грн;

Полтавська область — від 140 до 160 грн;

Рівненська область — від 140 до 160 грн;

Сумська область — від 140 до 160 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 165 до 185 грн;

Хмельницька область — від 155 до 175 грн;

Черкаська область — від 160 до 180 грн;

Чернівецька область — від 140 до 165 грн;

Чернігівська область — від 150 до 180 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та алюміній.