Ціни на брухт чормету в Україні станом на 25 серпня 2025 року

Виплавка металу. Фото: calmet.com

Ціни на чорний метал в Україні за останній тиждень почали підвищуватися, проте значних змін поки не відбулося. Основними причинами цього стали зростання попиту на сировину та збільшення витрат на транспортування через інфраструктурні труднощі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні 25 серпня.

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Який чормет вигідніше здавати на брухт

Чорний метал (чормет) — це різні сплави заліза, основним з яких є сталь та чавун. Його цінність полягає в широкому застосуванні в промисловості та будівництві. Переробка чорного металу дозволяє суттєво економити ресурси, адже для виробництва нової продукції використовуються відновлені матеріали, що сприяє зменшенню витрат на енергію та сировину. Саме тому брухт чорних металів має стабільний попит і є вигідним для здачі.

Для здачі на брухт найбільш вигідно збирати важкі та об'ємні види чормету, такі як сталеві балки, труби, рельси, листовий метал та великі металеві конструкції. Особливо цінуються вироби зі сталі, яка має високий вміст заліза і є легшою в переробці. Також вигідним є брухт від автомобілів та техніки, оскільки він містить велику кількість чорного металу, що дає можливість отримати більшу винагороду при здачі.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пензин вважає, що перспективи відновлення української металургії можна буде обговорювати лише після закінчення війни та отримання гарантій безпеки. Він підкреслив, що нині Україна вже змушена імпортувати окремі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — підкреслив експерт.

Ціни на чормет в Україні у серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 3,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;

Сумська область — від 3 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, золото та латунь.