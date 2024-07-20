Ціни на золото в Україні — скільки коштує 1 грам 20 липня

Зливки золота. Фото: Bloomberg

Ціни на золото в Україні за останній тиждень значно зросли, що стало наслідком зростання попиту на тлі глобальної економічної невизначеності. Інвестори шукають надійні активи для захисту своїх коштів, що спричинило різке зростання вартості дорогоцінного металу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у липні.

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Золото завжди вважалося надійним активом у періоди економічної нестабільності. Однією з головних причин його високої вартості є обмежена кількість цього металу в природі. Витрати на видобуток золота значні, що впливає на його ціну. Коли світові фінансові ринки переживають кризу або нестабільність, інвестори часто звертаються до золота як до "тихої гавані" для захисту своїх капіталовкладень. Це підвищує попит і, відповідно, ціну.

Крім того, золото має універсальну цінність і визнання в усьому світі. Воно використовується не лише в ювелірних виробах, але й в промисловості та електроніці, що також підвищує його вартість. Геополітичні фактори, такі як конфлікти, торгові війни та економічні санкції, також можуть сприяти зростанню цін на золото, оскільки вони впливають на довіру інвесторів до традиційних валют і фінансових інструментів.

Де найвигідніше здавати золото

Здавати золото найвигідніше в спеціалізованих ломбардах, які пропонують конкурентні ціни та швидке обслуговування. У великих містах України, таких як Київ, Харків та Львів, діє багато таких установ, де можна отримати чесну оцінку вартості золота. Ці ломбарди часто публікують актуальні ціни на своїх вебсайтах, що дозволяє клієнтам заздалегідь ознайомитися з умовами та вибрати найкращу пропозицію.

Іншим вигідним варіантом є банківські установи, які мають програми з приймання дорогоцінних металів. Банки можуть запропонувати більш стабільні та надійні умови угоди, адже вони працюють відповідно до державного регулювання та гарантують безпеку угоди. Перед тим як здавати золото, варто порівняти пропозиції різних банків і ломбардів, зверніть увагу на комісії, умови оцінки та виплати, щоб вибрати найвигідніший варіант.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 249,64 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 239,89 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 217,14 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 071,31 грн/грам.

375 проба: 1 206,43 грн/грам.

500 проба: 1 608,57 грн/грам.

583 проба: 1 875,59 грн/грам.

585 проба: 1 882,03 грн/грам.

750 проба: 2 412,86 грн/грам.

900 проба: 2 895,43 грн/грам.

916 проба: 2 946,90 грн/грам.

958 проба: 3 082,02 грн/грам.

999 проба: 3 213,92 грн/грам.

999,9 проба: 3 216,82 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 065 грн/грам.

375 проба: 1 290 грн/грам.

500 проба: 1 705 грн/грам.

583 проба: 1 880 грн/грам.

585 проба: 1 990 грн/грам.

750 проба: 2 510 грн/грам.

900 проба: 2 890 грн/грам.

916 проба: 3 050 грн/грам.

958 проба: 3 200 грн/грам.

999 проба: 3 305 грн/грам.

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