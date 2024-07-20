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В Украине сильно выросли цены на золото — сколько стоит 1 грамм драгоценного металла в июле

20 июля 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на золото в Украине — сколько стоит 1 грамм 20 июля
Слитки золота. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на золото в Украине за последнюю неделю значительно выросли, что явилось следствием роста спроса на фоне глобальной экономической неопределенности. Инвесторы ищут надежные активы для защиты своих средств, что повлекло за собой резкий рост стоимости драгоценного металла.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июле.

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Почему золото такое дорогое

Золото всегда считалось надежным активом в периоды экономической нестабильности. Одной из главных причин высокой стоимости является ограниченное количество этого металла в природе. Расходы на добычу золота значительны, что влияет на его цену. Когда мировые финансовые рынки переживают кризис или нестабильность, инвесторы часто обращаются к золоту как к "тихой гавани" для защиты своих капиталовложений. Это повышает спрос и соответственно цену.

Кроме того, золото имеет универсальную ценность и признание во всем мире. Оно используется не только в ювелирных изделиях, но и в промышленности и электронике, что также повышает его стоимость. Геополитические факторы, такие как конфликты, торговые войны и экономические санкции, также могут способствовать росту цен на золото, поскольку они влияют на доверие инвесторов к традиционным валютам и финансовым инструментам.

Где выгоднее всего сдавать золото

Сдавать золото выгоднее всего в специализированных ломбардах, предлагающих конкурентные цены и быстрое обслуживание. В больших городах Украины, таких как Киев, Харьков и Львов, действуют многие такие учреждения, где можно получить честную оценку стоимости золота. Эти ломбарды часто публикуют актуальные цены на своих веб-сайтах, что позволяет клиентам заранее ознакомиться с условиями и выбрать наилучшее предложение.

Другим выгодным вариантом являются банковские учреждения, имеющие программы по приему драгоценных металлов. Банки могут предложить более стабильные и надежные условия соглашения, ведь они работают в соответствии с государственным регулированием и обеспечивают безопасность сделки. Перед тем как сдавать золото, следует сравнить предложения разных банков и ломбардов, обратите внимание на комиссии, условия оценки и выплаты, чтобы выбрать самый выгодный вариант.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 249,64 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 239,89 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 217,14 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1 071,31 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 206,43 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 608,57 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 875,59 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 882,03 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 412,86 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 895,43 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 946,90 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 082,02 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 213,92 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3 216,82 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 1 065 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 290 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 705 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 880 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 990 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 510 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 890 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 050 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 200 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 305 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.

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