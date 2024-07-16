Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 16 липня 2024 року

Відливання металу. Фото: generalkinematics.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали включають залізо та його сплави, що містять вуглець у кількості від 0,02 до 2,14%. Ці матеріали відіграють одну з провідних ролей у сучасній промисловості. Вони знаходять застосування у будівництві, машинобудуванні, енергетиці, транспорті та сільському господарстві. Переробка чорних металів — це процес відновлення цих матеріалів з брухту та відходів. Такий підхід дозволяє скоротити використання первинних ресурсів, зменшити обсяг відходів та приносить значний прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у липні.

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Цікаві факти про чорні метали

Перероблення чорних металів полягає у перетворенні брухту на нову сировину, придатну для виробництва різноманітних виробів. Цей процес відіграє значну роль в економіці та екології, сприяючи збереженню природних ресурсів, зменшенню забруднення довкілля та зниженню витрат на виробництво металу.

Чорні метали, такі як сталь і чавун, мають високу міцність і твердість завдяки своїм фізичним властивостям. Ці властивості роблять їх ідеальними матеріалами виготовлення конструкцій, які мають витримувати великі навантаження. Наприклад, сталеві балки та колони, що застосовуються в будівництві для підтримки будівель і споруд. Серед інших прикладів використання чорних металів у конструкціях, які мають витримувати великі навантаження: автомобільні мости, залізничні колії, лебідки та крани, обладнання для видобутку корисних копалин, а також військова техніка.

Виробництво сталі в Європі розпочалося у XIII столітті. До цього часу там використовували коване залізо, яке було м'якшим і менш міцним порівняно зі сталлю. На той час сталь в основному виробляли в країнах Сходу, таких як Китай, Індія та Персія. У XIII столітті в Європі були розроблені нові технології виробництва сталі, що дозволило підвищити ефективність виробництва та збільшити обсяги продукції, що випускається.

Перший спосіб отримання заліза із залізняку був винайдений у Китаї близько двох тисяч років тому. Цей спосіб полягав у тому, що залізняк змішували з вугіллям і нагрівали в печі. В результаті реакції між залізом та вуглецем виходив чавун.

Перші залізні вироби з'явилися близько чотирьох тисяч років тому в Месопотамії. Вони були виготовлені з метеоритного заліза, яке відрізнялося м'якістю та пластичністю порівняно із залізом, отриманим із руди. Метеоритне залізо є природним з'єднанням заліза та інших металів, що утворюється при падінні метеоритів на Землю. Воно містить близько 90% заліза, а також невелику кількість нікелю, кобальту та інших елементів. Метеоритне залізо було відоме людям з давніх-давен і вважалося рідкісним і цінним матеріалом, що використовувався для виготовлення прикрас, культових предметів і зброї.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав експерт.

Він додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на чормет в Україні у червні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 3 грн до 4 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 4 грн;

Запорізька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Львівська область — від 3 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 3 грн до 5 грн;

Сумська область — від 3 до 5 грн;

Тернопільська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

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