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Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у липні

19 липня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на латунь та кольорові метали станом на 19 липня 2024 року
Виплавка металу. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на брухт латуні в Україні продовжують зростати після незначного зниження на початку липня. Відновлення попиту на цей матеріал знову підштовхує його вартість вгору на ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у липні.

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За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Де вигідніше здати брухт латуні

Латунь краще здавати у великих містах України, де є численні пункти приймання та конкуренція серед них. Найкращі умови для здавання брухту зазвичай пропонують у Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі. У цих містах ціни можуть бути вищими завдяки більшому попиту та розвиненій інфраструктурі перероблення.

Рекомендується попередньо зв'язатися з декількома пунктами приймання, щоб порівняти умови та ціни, а також звернути увагу на акції або спеціальні пропозиції, які можуть зробити здавання брухту ще вигіднішим.

Ціни на латунь в Україні у липні

Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 125 до 160 грн;
  • Вінницька область — від 115 до 155 грн;
  • Волинська область — від 125 до 145 грн;
  • Дніпропетровська область — від 120 до 145 грн;
  • Житомирська область — від 115 до 140 грн;
  • Закарпатська область — від 130 до 150 грн;
  • Запорізька область — від 130 до 160 грн;
  • Івано-Франківська область — від 135 до 165 грн;
  • Кіровоградська область — від 120 до 140 грн;
  • Львівська область — від 135 до 165 грн;
  • Миколаївська область — від 145 до 165 грн;
  • Одеська область — від 135 до 160 грн;
  • Полтавська область — від 130 до 165 грн;
  • Рівненська область — від 135 до 170 грн;
  • Сумська область — від 135 до 155 грн;
  • Тернопільська область — від 135 до 165 грн;
  • Харківська область — від 130 до 160 грн;
  • Хмельницька область — від 130 до 155 грн;
  • Черкаська область — від 130 до 155 грн;
  • Чернівецька область — від 120 до 145 грн;
  • Чернігівська область — від 130 до 150 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на чормет, алюміній та мідь.

Також ми писали, що продаж брухту в Україні стає не лише можливістю ефективно позбутися надлишкового мотлоху, але й додатковим заробітком. Особливо вигідно здавати метали, які є дефіцитними на ринку та мають високу цінність.

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