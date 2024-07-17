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В Україні ростуть ціни на кольорові метали — скільки коштує 1 кг міді в липні

17 липня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 17 липня 2024 року
Виплавка металу. Фото: BBC
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Мідь — кольоровий метал, відомий своєю високою електропровідністю, міцністю та стійкістю до корозії. Її використовують в електротехніці, будівництві, машинобудуванні та виробництві споживчих товарів. До того ж переробка міді економічно вигідна, зменшує кількість відходів, зберігає природні ресурси та знижує забруднення довкілля.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у середині липня.

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Цікаві факти про мідь

За вартістю за грам мало що може зрівнятися із золотом, але коли справа доходить до геологічних властивостей, у міді та золота напрочуд багато спільного. Як і золото, мідь має свій унікальний колір, який не зустрічається в інших мінералів. Як для металу вона така сама "м'яка" і податлива, зберігаючи при цьому свою міцність. Крім того, як і золото, вона відмінно виробляє тепло та електрику.

Ранні методи плавки міді відрізнялися у стародавньому світі. Археологи вважають, що один із видів вилучення міді включав дроблення руди, посипання мідного пилу на деревне вугілля в ямі, покриття ями дерном, закачування повітря в піч хутрами зі шкур тварин, а потім вилучення коагульованої, охолодженої міді.

Бронза — це не природний метал, а сплав, що поєднує два метали: олово та мідь. Вперше вона була виготовлена ​​в "бронзовому столітті", яке тривало приблизно з 3300 до н. е. по 1200 до н. е., що є одним із перших періодів, коли люди почали працювати з металом. Хоча з того часу було винайдено багато замінників для певних застосувань, бронза, як і раніше, використовується сьогодні в багатьох областях, включаючи підшипники, втулки та пружини. Латунь — це ще один метал, для якого потрібна мідь, також цинк.

Єдині два метали, які використовуються ширше за мідь, — це алюміній і залізо. Більшість запасів міді містять низькосортну руду у поєднанні з сіркою та іншими елементами, тому її доводиться видобувати за допомогою складного процесу, що включає нагрівання (плавку) або хімічні реакції, наприклад, вилуговування.

Більшість світового виробництва міді посідає Південну Америку. Чилі виробляє удвічі більше міді на рік, ніж її найближчий конкурент Перу. Крім того, до десятки найбільших виробників міді входять, Китай, США, Росія, Австралія та Замбія. 

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у липні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 2 липня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 200 до 290 грн;

Вінницька область — від 200 до 280 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 250 грн;

Житомирська область — від 230 до 255 грн;

Закарпатська область — від 255 до 270 грн;

Запорізька область — від 200 до 280 грн;

Івано-Франківська область — від 255 до 265 грн;

Кіровоградська область — від 230 до 255 грн;

Львівська область — від 230 до 255 грн;

Миколаївська область — від 220 до 260 грн;

Одеська область — від 250 до 275 грн;

Полтавська область — від 200 до 255 грн;

Сумська область — від 200 до 230 грн;

Тернопільська область — від 200 до 240 грн;

Харківська область — від 240 до 290 грн;

Хмельницька область — від 255 до 270 грн;

Черкаська область — від 255 до 265 грн;

Чернівецька область — від 220 до 255 грн;

Чернігівська область — від 255 до 270 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на латуньалюміній та чормет.

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