Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 18 липня 2024 року

Обробка металу. Фото: Bloomberg

Ціни на алюмінієвий брухт в Україні продовжують зростати, що робить його продаж вигідними. Основними причинами цього є підвищений попит на вторинні матеріали та збільшення вартості первинного алюмінію. Тому зараз саме час скористатися можливістю та заробити на здачі алюмінію.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 18 липня.

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Економіста Андрій Новак вважає, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Новак додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Куди вигідніше здавати алюміній на брухт

В Україні краще здавати алюмінієвий брухт у спеціалізовані пункти прийому вторинної сировини, які пропонують найвищі ціни та забезпечують прозорість угод. Найбільші міста, такі як Київ, Харків, Одеса та Львів, мають добре розвинену інфраструктуру для прийому металобрухту, де конкуренція серед пунктів прийому сприяє кращим умовам для здавачів.

Важливо звертати увагу на репутацію пункту прийому, оскільки надійні компанії часто надають додаткові послуги, такі як транспортування брухту та швидке проведення розрахунків. Крім того, варто порівнювати ціни у кількох пунктах прийому та обирати ті, що пропонують найкращі умови. Інформацію про актуальні ціни можна знайти на їхніх вебсайтах або зателефонувавши до представників компаній.

Ціни на алюміній в Україні у липні

Середні ціни в областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 75 до 100 грн;

Вінницька область — від 70 до 90 грн;

Волинська область — 65 до 85 грн;

Дніпропетровська область — від 65 до 85 грн;

Житомирська область — від 55 до 80 грн;

Закарпатська область — від 55 до 75 грн;

Запорізька область — від 50 до 70 грн;

Івано-Франківська область — від 50 до 75 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 65 грн;

Львівська область — від 45 до 60 грн;

Миколаївська область — від 40 до 65 грн;

Одеська область — від 40 до 65 грн;

Полтавська область — від 45 до 65 грн;

Рівненська область — від 45 до 70 грн;

Сумська область — від 50 до 75 грн;

Тернопільська область — від 45 до 70 грн;

Харківська область — від 55 до 80 грн;

Хмельницька область — від 45 до 70 грн;

Черкаська область — від 50 до 75 грн;

Чернівецька область — від 45 до 70 грн;

Чернігівська область — від 45 до 75 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на чормет, латунь та мідь.

Також ми писали, що продаж металобрухту в Україні стає не лише можливістю ефективно позбутися надлишкового мотлоху, але й додатковим заробітком. Особливо вигідно здавати метали, які є дефіцитними на ринку та мають високу цінність.