Ціни на зернові в Україні станом на 1 вересня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

За останній тиждень в Україні ціни на ячмінь суттєво знизилися. Основною причиною цього є зміна умов на ринку, зокрема коливання попиту і пропозиції, що вплинули на зниження вартості зерна.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 1 вересня 2024 року.

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Станом на 1 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 689 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 1 вересня 2​024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь за останні дні суттєво знизилась. У субботу, 24 серпня, вартість цієї зернової культури становила 6 828 грн за тонну. У середу, 28 серпня, тонна ячменю коштувала вже 6 642 грн. У пятницю, 30 серпня, ціна на ячмінь становила 6 673 грн за тонн, а у суботу, 31 серпня, — 6 689 грн за тонну. Така вартість ячменю тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак повідомив, що аграрний сектор України поніс значні збитки внаслідок російського вторгнення. Зокрема, втрати включають обстріли сільськогосподарських земель, прямі фінансові збитки, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військами.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, сої та кукурудзи.