Ціни на зернові в Україні станом на 31 серпня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Збирання урожаю. Фото: УНІАН

Ціни на кукурудзу в Україні в останній тиждень серпня демонстрували коливання, проте залишилися майже на тому ж рівні. Основними причинами стали невизначеність на ринку через обмеження експорту та погодні умови, які впливають на урожайність. Також на ринок тиснуть міжнародні фактори, включаючи попит на світових ринках та коливання цін на енергоносії, що впливають на витрати на логістику.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 31 серпня 2024 року.

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Станом на 31 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 726 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 31 серпня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу за останні дні майже не змінилась. У суботу, 24 серпня, тонна кукурудзи коштувала 6 766 грн і трималась на цьому рівні до вівторка, 27 серпня, включно. У середу, 28 серпня, вартість цієї агрокультури становила 7 020 грн за тонну, проте вже у четвер, 29 серпня, ціна знизилась до 6 839 грн. У п'ятницю, 30 серпня, тонна кукурудзи коштувала вже 6 726 грн за тонну. Така ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пензин повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині обсяги виробництва впали до 78 мільйонів тонн, оскільки значна частина посівних площ була втрачена на сході України. Для покриття внутрішніх потреб країна потребує від 12 до 15 мільйонів тонн, але майже весь урожай йде на експорт, зокрема 90% транспортується морем.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та соняшнику.

Також ми писали, що Міністерство аграрної політики та продовольства України працює над розробкою законодавчих змін для підтримки агровиробників. Зокрема, пропонується компенсація за використання сільськогосподарських земель для спорудження фортифікаційних укріплень.