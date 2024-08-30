Ціни на зернові в Україні станом на 30 серпня 2024 року

Комбайн у полі соняшнику. Фото: Bloomberg

Ціни на соняшник в Україні різко зросли за останні кілька днів, що стало результатом кількох ключових факторів. Основними причинами є погіршення погодних умов, які негативно вплинули на врожайність, а також підвищення попиту на олію на міжнародних ринках. Зростання цін також зумовлене коливаннями валютного курсу та обмеженням постачання, що створює додатковий тиск на ринок.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 30 серпня 2024 року.

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Станом на 30 серпня середня ціна соняшнику в Україні становить 18 949 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 30 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на соняшник за останні дні значно підвищилась. У четвер, 22 серпня, вартість соняшнику становила 18 758 грн за тонну, а у п'ятницю, 23 серпня, — 18 768 грн за тонну. У суботу, 24 серпня, соняшник коштував вже 18 795 грн за тонну. У середу, 28 серпня, вартість соняшнику становила 18 908 грн за тонну, а у четвер, 29 серпня, — 18 949 грн за тонну. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак зазначає, що вторгнення Росії завдало значних ударів по аграрному сектору України. Серед основних збитків він виділяє обстріли сільськогосподарських угідь, втрату активів, блокування портів, руйнування портової інфраструктури та викрадення зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи.