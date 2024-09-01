Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 сентября 2024 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

За последнюю неделю в Украине цены на ячмень существенно снизились. Основной причиной этого является изменение условий на рынке, в частности, колебания спроса и предложения, повлиявшие на снижение стоимости зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 1 сентября 2024 года.

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По состоянию на 1 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 689 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 1 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на ячмень в последние дни существенно снизилась. В субботу, 24 августа, стоимость этой зерновой культуры составила 6 828 грн за тонну. В среду, 28 августа, тонна ячменя стоила уже 6 642 грн. В пятницу, 30 августа, цена на ячмень составляла 6 673 грн за тонну, а в субботу, 31 августа, — 6 689 грн за тонну. Такая стоимость ячменя придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак сообщил, что аграрный сектор Украины понес значительный ущерб в результате российского вторжения. В частности, потери включают обстрелы сельскохозяйственных земель, прямые финансовые убытки, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими войсками.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и кукурузы.