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В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

5 жовтня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 5 жовтня 2024 року
Виробництво алюмінію. Фото: testo.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Від банок з газованкою та драбин до електропроводки та фюзеляжів літаків — алюміній використовується для виготовлення безлічі виробів. Поряд зі сталлю, він є одним із найпоширеніших металів у світі. Здавання алюмінію в пункти приймання металобрухту приносить непоганий дохід, оскільки цей метал вважається дуже цінним.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 5 жовтня.

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Цікаві факти про алюміній

Згідно з історичними джерелами, данський хімік Ганс Християн Ерстед є відкривачем алюмінію. Цей метал вважався настільки цінним, що в певний момент Наполеон III використовував його у своїй оселі як дорогоцінні столові прилади. У 20 столітті почалося промислове виробництво алюмінію, оскільки він став високо цінуватися за свої унікальні властивості, і з того часу його використання тільки зростало.

Всі види інструментів та транспортних засобів — від велосипедів до космічних кораблів — використовують алюміній. Цей універсальний метал дозволяє людям пересуватися з блискавичною швидкістю, перетинати океани, літати в небі та навіть покидати нашу планету. Алюмінію навколо нас так багато, що приблизно 75% всього колись виробленого металу досі використовується і продовжує існувати в нашому світі в тій чи іншій формі.

Алюміній не магнітиться та стійкий до утворення іскор, головним чином завдяки тонкому шару окису, що утворюється при контакті з повітрям, що також робить його стійким до корозії. Крім того, цей метал важить лише третину від ваги сталі та легко піддається формуванню.

При переробці алюмінію витрачається на 95% менше енергії, ніж при виробництві нового алюмінію з бокситової руди. Економія енергії від переробки лише однієї алюмінієвої банки еквівалентна енергоспоживанню телевізора протягом трьох днів. Крім того, при виплавці алюмінію з бокситової руди виділяється 156 тонни CO2 на тонну.

Алюміній можна переробляти безліч разів без погіршення його властивостей. Кожна перероблена алюмінієва банка перетворюється на нову лише за 60 днів. Алюміній — найцінніший матеріал, що переробляється на сортувальних підприємствах.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що війна з Росією завдала серйозного удару по українському металургійному сектору. 2021 року підприємства України випустили 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей показник знизився до 6 мільйонів тонн. Виробництво сталі також суттєво постраждало, що показує масштаб викликів, пов'язаних із військовими діями.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 70 грн;

Вінницька область — від 45 до 75 грн;

Волинська область — 50 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 60 грн;

Житомирська область — від 40 до 60 грн;

Закарпатська область — від 45 до 75 грн;

Запорізька область — від 50 до 85 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 60 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 60 грн;

Львівська область — від 40 до 60 грн;

Миколаївська область — від 40 до 55 грн;

Одеська область — від 55 до 80 грн;

Полтавська область — від 40 до 60 грн;

Рівненська область — від 45 до 55 грн;

Сумська область — від 45 до 60 грн;

Тернопільська область  —  від 45 до 60 грн;

Харківська область —  від 50 до 80 грн;

Хмельницька область — від 40 до 60 грн;

Черкаська область — від 40 до 50 грн;

Чернівецька область — від 40 до 60 грн;

Чернігівська область — від 45 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у вересні. Ще ми зібрали ціни на латуньмідь та чормет.

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