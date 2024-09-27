Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 27 вересня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Bloomberg

Протягом останнього тижня ціни на латунь в Україні знову залишалися стабільними, хоча в деяких регіонах спостерігалися незначні зміни. Це пояснюється постійним попитом на метал та обмеженнями в постачаннях, що спричинені глобальними економічними умовами. Водночас, здача латунного брухту залишається прибутковою.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні наприкінці вересня.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це мідний сплав, у якому основним легуючим елементом є цинк. Цей матеріал має кілька цікавих особливостей. Наприклад, латунь відома своєю високою стійкістю до корозії, що робить її незамінною у виготовленні деталей для морського обладнання, сантехніки та музичних інструментів. Її привабливий жовтуватий відтінок нагадує золото, тому латунь часто використовується в декоративних виробах, зокрема для виробництва прикрас, меблевої фурнітури та монет.

Ще один цікавий факт полягає в тому, що латунь володіє антимікробними властивостями. Цей метал ефективно знищує бактерії на своїй поверхні, що робить його ідеальним для виготовлення ручок, поручнів і медичного обладнання. Завдяки цій властивості латунь активно застосовують у громадських місцях для зменшення поширення інфекцій.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що війна з Росією значно вдарила по металургійному сектору України. У 2021 році вітчизняні підприємства випустили 21 мільйон тонн чавуну, але вже до 2023 року цей показник впав до 6 мільйонів тонн. Аналогічне скорочення торкнулося і виробництва сталі, що підкреслює серйозні економічні наслідки війни для одного з ключових секторів української промисловості.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на латунь в Україні у вересні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 27 вересня , згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 145 до 170 грн;

Вінницька область — від 145 до 160 грн;

Волинська область — від 140 до 165 грн;

Дніпропетровська область — від 160 до 185 грн;

Житомирська область — від 130 до 150 грн;

Закарпатська область — від 135 до 155 грн;

Запорізька область — від 160 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 130 до 155 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 165 грн;

Львівська область — від 135 до 165 грн;

Миколаївська область — від 140 до 170 грн;

Одеська область — від 145 до 170 грн;

Полтавська область — від 135 до 155 грн;

Рівненська область — від 140 до 165 грн;

Сумська область — від 135 до 160 грн;

Тернопільська область — від 140 до 165 грн;

Харківська область — від 165 до 180 грн;

Хмельницька область — від 145 до 170 грн;

Черкаська область — від 155 до 180 грн;

Чернівецька область — від 145 до 170 грн;

Чернігівська область — від 165 до 180 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на золото, алюміній та мідь.