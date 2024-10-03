Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 3 жовтня 2024 року

Працівник на металургійному заводі. Фото: vecteezy.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали є сплавами заліза з вуглецем та іншими домішками. У цю групу в основному входять сталь та чавун, які є найпоширенішими металами у світовій економіці. Їх застосовують у різних галузях промисловості, таких як будівництво, машинобудування, виробництво побутової техніки та інші. Переробка чорних металів дозволяє знизити обсяг відходів та зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Також здавання брухту може стати джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про чорні метали

Залізо застосовується у феєрверках для створення іскор. Колір іскор залежить від температури нагріву: за низьких температур залізо випромінює темно-червоне світло, при подальшому нагріванні його колір стає жовтим, а при високих температурах — яскраво-білим.

В античну епоху сталь виплавляли у глиняних печах чи тиглях. Найдавніше знайдене залізо відноситься до 1800 до нашої ери. Воно застосовувалося для виготовлення зброї, інструментів та предметів культури.

Хоч залізо зустрічається в природі частіше, давні люди вважали за краще використовувати бронзу. Це тривало доти, доки не було вдосконалено процес переробки заліза на сталь. Бронза міцніша і довговічніша за залізо, але сталь перевершує за міцністю навіть бронзу.

Попри великі запаси заліза на нашій планеті, вони не є нескінченними. За оцінками вчених, заліза, придатного для видобутку, на Землі залишилося приблизно на одне століття, враховуючи поточні темпи споживання та технології. Однак у Сонячній системі було виявлено астероїд, що містить достатню кількість заліза для довгострокового задоволення потреб людства. Цей астероїд називається 16 Психея і вважається оголеним залізним ядром протопланети.

При виробництві сталі основними матеріалами є сталевий брухт або чавун. Для виплавки 1 тонни сталі в електродуговій печі потрібно приблизно 710 кг сталевого брухту, 586 кг залізної руди, 150 кг вугілля і 88 кг вапняку.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що говорити про перспективи відновлення української металургійної промисловості можна буде лише після завершення війни та отримання гарантій безпеки. Він також наголосив, що Україна вже почала імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на чормет в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 3 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Львівська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Одеська область — від 4 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Сумська область — від 3 до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 6 грн.

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