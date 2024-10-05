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В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

5 октября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 5 октября 2024 года
Производство алюминия. Фото: testo.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

От банок с газировкой и лестниц до электропроводки и фюзеляжей самолетов — алюминий используется для изготовления множества изделий. Наряду со сталью он является одним из самых распространенных металлов в мире. Сдача алюминия в пункты приема металлолома приносит неплохой доход, поскольку этот металл считается очень ценным.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 5 октября.

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Интересные факты об алюминии

Согласно историческим источникам, датский химик Ганс Христиан Эрстед является открывателем алюминия. Этот металл считался настолько ценным, что в определенный момент Наполеон III использовал его в своем доме как драгоценные столовые приборы. В 20 веке началось промышленное производство алюминия, поскольку он стал высоко цениться за свои уникальные свойства и с тех пор его использование только росло.

Все виды инструментов и транспортных средств — от велосипедов до космических кораблей — используют алюминий. Этот универсальный металл позволяет людям передвигаться с молниеносной скоростью, пересекать океаны, летать по небу и даже покидать нашу планету. Алюминия вокруг нас так много, что примерно 75% всего когда-то производимого металла до сих пор используется и продолжает существовать в нашем мире в той или иной форме.

Алюминий не магнитен и устойчив к образованию искр, главным образом благодаря тонкому слою окиси, образующейся при контакте с воздухом, что делает его устойчивым к коррозии. Кроме того, этот металл весит лишь треть от веса стали и легко формируется.

При переработке алюминия тратится на 95% меньше энергии, чем при производстве нового алюминия из бокситовой руды. Экономия энергии от переработки только одной алюминиевой банки эквивалентна энергопотреблению телевизора в течение трех дней. Кроме того, при выплавке алюминия из бокситовой руды выделяется 156 тонн CO2 на тонну.

Алюминий можно перерабатывать множество раз без ухудшения его свойств. Каждая переработанная алюминиевая банка превращается всего через 60 дней. Алюминий — самый ценный материал, перерабатываемый на сортировочных предприятиях.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что война с Россией нанесла серьезный удар по украинскому металлургическому сектору. В 2021 году предприятия Украины выпустили 21 миллион тонн чугуна, но к 2023 году этот показатель снизился до 6 миллионов тонн. Производство стали также пострадало, что показывает масштаб вызовов, связанных с военными действиями.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 70 грн;

Винницкая область — от 45 до 75 грн;

Волынская область — 50 до 75 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 60 грн;

Житомирская область — от 40 до 60 грн;

Закарпатская область — от 45 до 75 грн;

Запорожская область — от 50 до 85 грн;

Ивано—Франковская область — от 40 до 60 грн;

Кировоградская область — от 40 до 60 грн;

Львовская область — от 40 до 60 грн;

Николаевская область — от 40 до 55 грн;

Одесская область — от 55 до 80 грн;

Полтавская область — от 40 до 60 грн;

Ровенская область — от 45 до 55 грн;

Сумская область — от 45 до 60 грн;

Тернопольская область — от 45 до 60 грн;

Харьковская область — от 50 до 80 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 60 грн;

Черкасская область — от 40 до 50 грн;

Черновицкая область — от 40 до 60 грн;

Черниговская область — от 45 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чермет.

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