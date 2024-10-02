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У жовтні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштують дорогоцінні метали

2 жовтня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 2 жовтня 2024 року
Злиток золота в руці. Фото: pakistantoday.com.pk
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У земній корі виявлено понад 90 елементів, але протягом тисячоліть люди накопичували та боролися за один із них — золото. Мистецтво ювелірної справи зародилося близько 6 тисяч років тому, ще в кам'яному віці, і наше захоплення цим металом не слабшає й досі. Золото використовувалося як засіб обміну, у ювелірній справі, а також для виготовлення предметів мистецтва та релігійних артефактів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про золото

Золото є одним з найменш реакційноздатних елементів. Саме тому воно таке популярне для виготовлення ювелірних виробів. Золото не вступає в реакцію з побутовими хімікатами, такими як мило та мийні засоби, а також із харчовими продуктами.

Станом на 2019 рік на поверхні землі було близько 197 567 тонн золота. Це приблизно дорівнює квадратному кубу зі сторонами 22 метри. Половина золота, що видобувається у світі, використовується для виготовлення ювелірних виробів, ще близько 40% використовується для інвестицій, 10% — у промисловості (наприклад, у секторі електроенергетики та технологій). Золото також використовується у виробництві кольорового скла та реставрації зубів. У 2017 році Китай був найбільшим у світі виробником золота з більш ніж 440 тоннами на рік.

Більшість дорогоцінних металів мають сірий або сріблясто-білий колір, проте чисте золото відрізняється жовто-червоним відтінком. Після очищення та змішування з іншими металами золото може набути рожевого кольору (при додаванні міді) або білого кольору (при додаванні паладію або нікелю).

Вага золота в каратах не те саме, що вага дорогоцінного каменю в каратах. У випадку із золотом "карат" означає чистоту золота — тобто який відсоток у ньому становить чисте золото, а який відсоток — інший метал. Тоді як у випадку з дорогоцінним камінням "карат" — це показник маси та ваги.

Якщо ви хочете почистити свої золоті прикраси, можна акуратно протерти їх спеціально розробленою тканиною для полірування золота, просоченої засобами для чищення. Або замочити прикраси в теплій мильній воді, акуратно потерти м'якою старою зубною щіткою, промити в чистій воді та ретельно висушити.

Як найдорожче здати золото в ломбард

В Україні ломбарди надають послуги всім громадянам, які досягли повноліття та хочуть закласти або продати золоті прикраси. Однак варто враховувати, що ціни на золото в ломбардах нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки ломбарди орієнтуються виключно на вартість металу без урахування роботи ювеліра.

Ломбарди приймають також прикраси з дорогоцінним камінням, але оцінка проводиться за вагою золота. Проба виробу відіграє другорядну роль, оскільки якість золота перевіряється безпосередньо під час огляду.

Більшість золотих виробів можна здавати в ломбарди, але є винятки, такі як самородки, зубні протези, металеві відходи, сусальне золото, ордени, медалі, лабораторні деталі та напівфабрикати для ювелірних виробів.

Якщо передбачається продаж прикраси, а не її застава, краще заздалегідь повідомити про це працівника ломбарду, щоб отримати вигідніші умови. Також перед візитом рекомендується очистити виріб від забруднень.

Оскільки ціни на золото можуть відрізнятися у різних ломбардах, варто порівняти пропозиції кількох місць. Для оформлення угоди буде потрібний паспорт на підтвердження віку.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 465,71 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 455,31 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 431,05 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 142,54 грн/грам.

375 проба: 1 286,64 грн/грам.

500 проба: 1 715,53  грн/грам.

583 проба: 2 000,30 грн/грам.

585 проба: 2 007,16 грн/грам.

750 проба: 2 573,29 грн/грам.

900 проба: 3 087,95 грн/грам.

916 проба: 3 142,84 грн/грам.

958 проба: 3 286,95 грн/грам.

999 проба: 3 427,62 грн/грам.

999,9 проба: 3 430,71 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

333 проба: 1 105,00 грн/грам.

375 проба: 1 352,17 грн/грам.

500 проба: 1 837,22 грн/грам.

583 проба: 2 144,13 грн/грам.

585 проба: 2 183,75 грн/грам.

750 проба: 2 764,50 грн/грам.

900 проба: 3 375,43 грн/грам.

916 проба: 3 447,6  грн/грам.

958 проба: 3 624,60 грн/грам.

999 проба: 3 700,00 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на латуньалюміній та мідь.

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