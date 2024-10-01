Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 1 жовтня 2024 року

Латунна стружка. Фото: jainmetalgroup.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав з антибактеріальними властивостями та стійкістю до морської води, який легко піддається обробці. В основному вона складається з міді та цинку, проте також містить слідову кількість свинцю, заліза та інших елементів. В наш час латунь використовується для виготовлення різних інструментів, предметів та механізмів, що мають основне значення для нашого життя та культури: від музичних інструментів та сантехніки до замків, шестерень, боєприпасів та декоративних прикрас.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у жовтні.

Читайте також:

Цікаві факти про латунь

Завдяки низькій температурі плавлення (близько 900-930 градусів Цельсія) латунь часто використовується у зварюванні, оскільки дозволяє з'єднувати деталі без необхідності плавлення за більш високих температур.

Більшість сучасних музичних інструментів, таких як труби та тромбони, виготовляються з латуні. Унікальні властивості цього сплаву, за правильних умов, дозволяють створювати гарний звук.

Латунь дуже пластична і може легко набувати будь-якої форми, не ламаючись і не тріскаючись. Це робить її ідеальним матеріалом для виготовлення речей, що потребують складної деталізації, таких як, наприклад, монети та скульптури.

Колір латуні може змінюватись від золотисто-жовтого до червонувато-коричневого залежно від того, скільки цинку є в металі. Більша кількість цинку призводить до більш червоного відтінку, тоді як менша кількість дає більш золотистий колір латуні.

Латунь має низький коефіцієнт тертя в умовах контакту металу з металом, тому її часто використовують у механічних компонентах. Латунні деталі поширені у шестернях машин, буксових коробках локомотивів, суднових двигунах та інших механізмах. Завдяки своїй довговічності латунні ручні інструменти, такі як молотки та плоскі ножі, також мають великий попит.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, включаючи металургію. Однак, на його думку, говорити про реальні іноземні інвестиції у відновлення металургійної галузі України можна буде лише після її перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — підкреслив експерт.

Також Новак додав, що для відновлення української металургії у післявоєнний період будуть потрібні вкладення на десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у жовтні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 1 жовтня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 135 до 175 грн;

Вінницька область — від 140 до 170 грн;

Волинська область — від 140 до 170 грн;

Дніпропетровська область — від 160 до 190 грн;

Житомирська область — від 135 до 160 грн;

Закарпатська область — від 135 до 165 грн;

Запорізька область — від 160 до 185 грн;

Івано-Франківська область — від 135 до 160 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 160 грн;

Львівська область — від 130 до 160 грн;

Миколаївська область — від 135 до 160 грн;

Одеська область — від 145 до 175 грн;

Полтавська область — від 140 до 170 грн;

Рівненська область — від 145 до 165 грн;

Сумська область — від 135 до 160 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 155 до 180 грн;

Хмельницька область — від 135 до 170 грн;

Черкаська область — від 145 до 170 грн;

Чернівецька область — від 140 до 165 грн;

Чернігівська область — від 145 до 175 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на золото, алюміній та мідь.