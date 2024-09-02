Ціни на зернові в Україні станом на 2 вересня 2024 року

Збір врожаю сої. Фото: Reuters

Ціни на сою в Україні за останній тиждень різко зросли, що стало наслідком кількох ключових факторів. Серед основних причин — зростання попиту на внутрішньому ринку, труднощі з логістикою через військові дії, а також скорочення запасів через несприятливі погодні умови.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 2 вересня 2024 року.

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Станом на 2 вересня середня ціна на сою в Україні становить 17 730 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 2 вересня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціни на сою в Україні зросли майже на 1000 грн. У понеділок, 26 серпня, тонна сої коштувала 16 864 грн, а у вівторок, 27 серпня, — 16 861 грн. У середу, 28 серпня, вартість цієї агрокультури становила 16 975 грн за тонну, а у п'ятницю, 30 серпня, — 17 475 грн за тонну. У суботу, 31 серпня, ціна на сою становила вже 17 730 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зберігається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак сказав, що вторгнення Росії завдало серйозного удару по аграрному сектору України. Втрати включають не лише обстріли сільгоспугідь і пряме знищення активів, але й блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військами.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи в Україні.

Також ми писали, скільки коштує земля в Україні. З липня 2021 року в Україні почав функціонувати відкритий ринок землі, що дозволяє кожному громадянину країни, який володіє земельною ділянкою, продати її. Проте вартість продажу може значно варіюватися і не завжди відповідає середнім ринковим показникам.