Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні рекордно зросли ціни на сою — скільки коштують зернові на початку вересня arrow

В Україні рекордно зросли ціни на сою — скільки коштують зернові на початку вересня

2 вересня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 2 вересня 2024 року
Збір врожаю сої. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на сою в Україні за останній тиждень різко зросли, що стало наслідком кількох ключових факторів. Серед основних причин — зростання попиту на внутрішньому ринку, труднощі з логістикою через військові дії, а також скорочення запасів через несприятливі погодні умови.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 2 вересня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 2 вересня середня ціна на сою в Україні становить 17 730 грн за тонну разом з ПДВ.

null
Середня ціна на сою в Україні станом на 2 вересня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціни на сою в Україні зросли майже на 1000 грн. У понеділок, 26 серпня, тонна сої коштувала 16 864 грн, а у вівторок, 27 серпня, — 16 861 грн. У середу, 28 серпня, вартість цієї агрокультури становила 16 975 грн за тонну, а у п'ятницю, 30 серпня, — 17 475 грн за тонну. У суботу, 31 серпня, ціна на сою становила вже 17 730 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зберігається і сьогодні.

null
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак сказав, що вторгнення Росії завдало серйозного удару по аграрному сектору України. Втрати включають не лише обстріли сільгоспугідь і пряме знищення активів, але й блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військами.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи в Україні.

Також ми писали, скільки коштує земля в Україні. З липня 2021 року в Україні почав функціонувати відкритий ринок землі, що дозволяє кожному громадянину країни, який володіє земельною ділянкою, продати її. Проте вартість продажу може значно варіюватися і не завжди відповідає середнім ринковим показникам.

сільське господарство гроші ціни в Україні зерно експорт зерна ціни аграрії соя

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:28 Черги на кордоні України — прикордонники попередили про затримки на кількох напрямках

07:21 На Хмельниччині чоловік отримав повістку і рік ховався від мобілізації — як його покарав суд

07:09 Росія запустила по Києву крилаті та балістичні ракети — деталі від КМВА

07:01 ПриватБанк відмовляє у послугах військовим — деталі скарги

Ексклюзив

06:53 Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

06:40 Ціни на латунь у вересні — яка вартість металобрухту в Україні

06:30 В Україні рекордно зросли ціни на сою — скільки коштують зернові на початку вересня

06:10 Максимальна та мінімальна пенсія в вересні — які виплати можна отримати в Україні

06:01 Ощадбанк не може захистити кошти клієнтів від шахраїв — деталі

07:28 Черги на кордоні України — прикордонники попередили про затримки на кількох напрямках

07:21 На Хмельниччині чоловік отримав повістку і рік ховався від мобілізації — як його покарав суд

07:09 Росія запустила по Києву крилаті та балістичні ракети — деталі від КМВА

07:01 ПриватБанк відмовляє у послугах військовим — деталі скарги

Ексклюзив

06:53 Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

06:40 Ціни на латунь у вересні — яка вартість металобрухту в Україні

06:30 В Україні рекордно зросли ціни на сою — скільки коштують зернові на початку вересня

06:10 Максимальна та мінімальна пенсія в вересні — які виплати можна отримати в Україні

06:01 Ощадбанк не може захистити кошти клієнтів від шахраїв — деталі

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes